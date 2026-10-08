ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.37
usd:
327.12
bux:
0
2026. október 8. csütörtök Koppány
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Parent is holding her little girls arm and is about to use violence. Representing child abuse and domestic violence.
Nyitókép: simarik/Getty Images

Egy kecskeméti gyermekbántalmazási ügyben összeér a Fidesz és az NKA is egy helyi tiszás képviselő szerint

Infostart / MTI

Egy kecskeméti gyermekbántalmazási ügyön keresztül a fideszes politikai és szervezeti összefonódásokra, az önkormányzati cégek működésére, valamint a civil támogatásokra kívánja felhívni a figyelmet Molnár János, a Tisza Párt Bács-Kiskun megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője a szerdán közzétett videóbejegyzésében.

A politikus egy négyrészes videósorozatban dolgozza fel az ügyet, amely szavai szerint „tökéletesen rávilágít a fideszes korrupt összefonódásokra, az önkormányzati cégek működésére, közpénzkifizető állomásaira és annak felelőseire”.

Az első részben a gyermekvédelmi szálat bemutatva felidézte egy kecskeméti utánpótlás jégkorongedző ügyét, aki ellen 2022 óta érkeztek panaszok gyermekbántalmazás miatt, és jelenleg is büntetőeljárás zajlik ellene. Mint mondta: a szülők joggal felháborodottak, hogy a trénert „végül csak 2026 januárjában függesztették fel, amikor már a tényleges vádemelés is megtörtént".

Molnár János kiemelte: a helyi sajtóhírek és több forrás szerint az edzőt az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Sportiskolánál (KESI) történt felfüggesztése után egy másik önkormányzati tulajdonú cégnél, a Hírös Sport Nonprofit Kft. alkalmazásában, pályamunkásként továbbra is a jégpályánál foglalkoztatták. Hozzátette: közérdekű adatigényléssel fordult a cégekhez, de választ nem kapott.

A második részben a politikus rámutatott: a volt edző 2023 őszén elnöke lett a Térségi Kulturális Korzó Egyesületnek, amely „helyi fideszes tagok gyűjtőhelye volt”, köztük Kispál Balázsé, a Hírös Sport Nonprofit Kft. vezetőjéé.

Molnár János hangsúlyozta:

a látható tevékenységet nem végző egyesület 29 millió forint támogatást nyert el egyebek mellett a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA),

ami meglátása szerint azt mutatja, hogy „egy sokkal nagyobb fideszes urambátyám, haveri rendszer sejlik fel az önkormányzati cégek, a fideszes politikusok és közpénzen támogatott helyi egyesületek között”.

A harmadik részben kifejtette: Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármester 2024. február 9-én kitüntette a volt edzőt, miközben az ügyben már nyomozás zajlott. A városháza azóta úgy nyilatkozott, a városvezető nem tudott az eljárásról. A politikus szerint ehhez „vagy nagyon tájékozatlannak kell lenni, vagy szándékosan tudomást nem venni a helyzetről”, majd hozzátette: „hogy gyermekbántalmazásban érintett személyt kitüntetnek, úgy tűnik, ez már amolyan fideszes szokás”.

A negyedik részben kijelentette: a Hírös Sport Nonprofit Kft. „nyilvánvalóan egy helyi közpénzkifizető céggé alakult”. Bejelentette: írásban szólítja fel az önkormányzatot az ügyvezető felmentésére és vizsgálat indítására, törvénysértés esetén pedig feljelentést tesz. Emellett kezdeményezik, hogy önkormányzati képviselő ne lehessen alkalmazott önkormányzati cégben.

Végül leszögezte: „minden gyanús ügy ki lesz vizsgálva és minden egyes közpénzforinttal el kell számolnia” a városvezetésnek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egy kecskeméti gyermekbántalmazási ügyben összeér a Fidesz és az NKA is egy helyi tiszás képviselő szerint

gyermekbántalmazás

fidesz

kecskemét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat

A munkaviszonyok vállalkozói szerződéssé alakításának veszélyére figyelmeztet a kata tervezett kibővítése kapcsán Vadász Iván. Az adószakértő ugyanakkor támogatja a hivatásos sportolók kiemelt adókedvezményének megszüntetését.
Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Kelet-ukrajnai orosz ajkúak népesítik be most Kárpátalját – Brenzovics László az Arénában

Az orosz-ukrán háború óta megfeleződött a kárpátaljai magyar lélekszám, az ország keleti feléből pedig olyan sok, jellemzően orosz ajkú, városi ukrán költözött be erre a vidékre, hogy alapvetően megváltozott a térség etnikai és nyelvi összetétele – erről számolt be az InfoRádió Aréna című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Háborús magyar halott- és sebesültszámokkal is szolgált. A háború szerinte eszkalálódik, az ország nehéz tél elé néz.
 

Ukrán külügyminiszter: köszönet Magyarországnak a „zöld útért”

Brenzovics László az Arénában: bár Ukrajnában nem igazán hajtják rendesen végre a törvényeket, de Kárpátaljára most új világ köszönt

VIDEÓ
Miért köhögaz ország: járvány vagycsak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.08. csütörtök, 18:00
Halász Bence
Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek

Készül a háború utáni nagy alku? Trump különmegbízottja és az oroszok már az Északi Áramlat gázvezeték sorsáról egyeztetnek

Magas rangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be a Nord Stream (Északi Áramlat) gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gázt szállítottak Németországba - jelentette a Reuters öt, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Trump a rejtélyes orosz haláleset után, ezt tudják eddig

Megszólalt Trump a rejtélyes orosz haláleset után, ezt tudják eddig

Tisztázatlan körülmények között halt meg egy szibériai pestiskutató, Donald Trump nem gondolja, hogy ez biológiai fegyverrel lenne összefüggésben.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Lebanon protecting wanted Syrian general, BBC finds

US and Lebanon protecting wanted Syrian general, BBC finds

Bassam al-Hassan, linked to reporter Austin Tice's abduction, is being sheltered in return for information.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 8. 07:58
Megszaporodtak a gyanúsítottak az aranykonvoj ügyében
2026. október 8. 07:46
Kata, ekho – Szakértő elemzi a változásokat
×
×