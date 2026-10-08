Egy kecskeméti gyermekbántalmazási ügyben összeér a Fidesz és az NKA is egy helyi tiszás képviselő szerint

A politikus egy négyrészes videósorozatban dolgozza fel az ügyet, amely szavai szerint „tökéletesen rávilágít a fideszes korrupt összefonódásokra, az önkormányzati cégek működésére, közpénzkifizető állomásaira és annak felelőseire”.

Az első részben a gyermekvédelmi szálat bemutatva felidézte egy kecskeméti utánpótlás jégkorongedző ügyét, aki ellen 2022 óta érkeztek panaszok gyermekbántalmazás miatt, és jelenleg is büntetőeljárás zajlik ellene. Mint mondta: a szülők joggal felháborodottak, hogy a trénert „végül csak 2026 januárjában függesztették fel, amikor már a tényleges vádemelés is megtörtént".

Molnár János kiemelte: a helyi sajtóhírek és több forrás szerint az edzőt az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Sportiskolánál (KESI) történt felfüggesztése után egy másik önkormányzati tulajdonú cégnél, a Hírös Sport Nonprofit Kft. alkalmazásában, pályamunkásként továbbra is a jégpályánál foglalkoztatták. Hozzátette: közérdekű adatigényléssel fordult a cégekhez, de választ nem kapott.

A második részben a politikus rámutatott: a volt edző 2023 őszén elnöke lett a Térségi Kulturális Korzó Egyesületnek, amely „helyi fideszes tagok gyűjtőhelye volt”, köztük Kispál Balázsé, a Hírös Sport Nonprofit Kft. vezetőjéé.

Molnár János hangsúlyozta:

a látható tevékenységet nem végző egyesület 29 millió forint támogatást nyert el egyebek mellett a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA),

ami meglátása szerint azt mutatja, hogy „egy sokkal nagyobb fideszes urambátyám, haveri rendszer sejlik fel az önkormányzati cégek, a fideszes politikusok és közpénzen támogatott helyi egyesületek között”.

A harmadik részben kifejtette: Szemereyné Pataki Klaudia fideszes polgármester 2024. február 9-én kitüntette a volt edzőt, miközben az ügyben már nyomozás zajlott. A városháza azóta úgy nyilatkozott, a városvezető nem tudott az eljárásról. A politikus szerint ehhez „vagy nagyon tájékozatlannak kell lenni, vagy szándékosan tudomást nem venni a helyzetről”, majd hozzátette: „hogy gyermekbántalmazásban érintett személyt kitüntetnek, úgy tűnik, ez már amolyan fideszes szokás”.

A negyedik részben kijelentette: a Hírös Sport Nonprofit Kft. „nyilvánvalóan egy helyi közpénzkifizető céggé alakult”. Bejelentette: írásban szólítja fel az önkormányzatot az ügyvezető felmentésére és vizsgálat indítására, törvénysértés esetén pedig feljelentést tesz. Emellett kezdeményezik, hogy önkormányzati képviselő ne lehessen alkalmazott önkormányzati cégben.

Végül leszögezte: „minden gyanús ügy ki lesz vizsgálva és minden egyes közpénzforinttal el kell számolnia” a városvezetésnek.