Lapértesülés: az egyházmegye elhatárolódott a fideszes tüntetésen felszólaló plébánostól

A Szemlélek hasábjain emlékeztet, a csütörtöki fideszes vári tüntetés egyik szónoka Osztie Zoltán katolikus plébános volt, vele kapcsolatban a birtokába jutott egy levél, amelyet Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynöke küldött a főegyházmegye papjainak. A levélben ez áll:

„Főtisztelendő Paptestvérek! Ezúton tájékoztatom a kedves Paptestvéreket, hogy Osztie Zoltán atya a mai politikai rendezvényen nem a Főegyházmegye megbízásából és engedélyével nyilatkozott, hanem saját jogán.

»A keresztény közösségeket építve a papok sohasem valamilyen ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem mint az evangélium hirdetői és az Egyház pásztorai, Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak.« (Presbyterorum Ordinis, 6.)

Korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat.

Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket.

Ügyeljünk arra, hogy küldetésünk nem politikai szerepvállalás Az evangélium hirdetése, a ránk bízott közösségek egységének szolgálata, valamint a krisztusi szeretet közvetítése minden ember felé, közös feladatunk.

Az evangélium radikalizmusa éppen az az erő, amely megadja az Egyháznak azt az irányt, amely a mai kifinomult politikai utak zsákutcáitól megmentenek bennünket, mert nincs az a politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál, melyet Krisztusnak az Egyházra bízott evangéliuma mutat meg számunkra” – írta levelében a katolikus egyházi vezető a Szemlélek értesülése szerint.