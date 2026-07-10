ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.81
usd:
311.9
bux:
142519.78
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2026. július 9.Osztie Zoltán plébános beszédet mond az alaptörvény tervezett módosítása ellen, a Fidesz és a KDNP közös szervezésében tartott demonstráción a Sándor-palota elõtt 2026. július 9-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Lapértesülés: az egyházmegye elhatárolódott a fideszes tüntetésen felszólaló plébánostól

Infostart

A Szemlélek birtokába került az a levél, amit az eset után az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynöke küldött a főegyházmegye papjainak.

A Szemlélek hasábjain emlékeztet, a csütörtöki fideszes vári tüntetés egyik szónoka Osztie Zoltán katolikus plébános volt, vele kapcsolatban a birtokába jutott egy levél, amelyet Süllei László, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye általános helynöke küldött a főegyházmegye papjainak. A levélben ez áll:

„Főtisztelendő Paptestvérek! Ezúton tájékoztatom a kedves Paptestvéreket, hogy Osztie Zoltán atya a mai politikai rendezvényen nem a Főegyházmegye megbízásából és engedélyével nyilatkozott, hanem saját jogán.

»A keresztény közösségeket építve a papok sohasem valamilyen ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem mint az evangélium hirdetői és az Egyház pásztorai, Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak.« (Presbyterorum Ordinis, 6.)

Korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat.

Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára. Ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket.

Ügyeljünk arra, hogy küldetésünk nem politikai szerepvállalás Az evangélium hirdetése, a ránk bízott közösségek egységének szolgálata, valamint a krisztusi szeretet közvetítése minden ember felé, közös feladatunk.

Az evangélium radikalizmusa éppen az az erő, amely megadja az Egyháznak azt az irányt, amely a mai kifinomult politikai utak zsákutcáitól megmentenek bennünket, mert nincs az a politikai hatalom, amely fontosabb lehetne az ember személyes méltóságánál és szabadságánál, melyet Krisztusnak az Egyházra bízott evangéliuma mutat meg számunkra” – írta levelében a katolikus egyházi vezető a Szemlélek értesülése szerint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Lapértesülés: az egyházmegye elhatárolódott a fideszes tüntetésen felszólaló plébánostól

budapest

tüntetés

demonstráció

fidesz

esztergom-budapesti érsek

sándor-palota

egyházmegye

osztie zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást

Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást
A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület azt szorgalmazza, hogy a két tonna súly feletti, tisztán elektromos gépjárművekre ne vonatkozzon a dupla parkolási díjtétel a fővárosban, hanem a saját tömegtől függetlenül a normál díjszabás érvényesüljön. Az egyesület elnöke, Marsi Norbert az InfoRádióban elmondta: a tervezett rendelet hatályba lépését követően lassulhat az elektromos alapú közlekedésre történő átállás Budapesten és Pest megyében.
Nagyot szólt Erdogan ajándéka – hatástalanítani kellett

Nagyot szólt Erdogan ajándéka – hatástalanítani kellett

Pisztollyal a poggyászában térhet majd haza Törökországból Magyar Péter, ugyanis az ankarai NATO-csúcson részt vevő összes tagállami vezető egy ritka, névre szóló Magnum pisztolyt kapott ajándékba a török elnöktől.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában: Donald Trump kétszer is a pillanat hevében mondhatott túl nagyot a NATO-csúcson

Szakértő: összemérhetővé válik az európai fegyvergyártás az orosszal és az amerikaival is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.10. péntek, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Nyugati források szerint Ukrajna dróntámadásai olyan komoly károkat okoztak az orosz energetikai hálózatban, hogy a Sberbank már olyan applikációt fejleszt, ami megmutatja, egyáltalán hol lehet tankolni. Egyes hírek szerint az orosz finomítók negyven százaléka is kieshetett a működésből. Kijev számára az ankarai NATO-csúcs jó híreket hozott: a folyamatosa viták elllenére folytatódnak a tárgyalások a lengyel Mig-29-es vadászgépek beszerzéséről, Trump pedig úgy tűnik, nem csak a Patriot PAC-3 licencét adta oda Zelenszkijnek, hanem egy rakétaszállítmányt is beígért. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok éves titokról rántotta le a leplet Klopp: Mbappé volt a célpont, így győzködték

Sok éves titokról rántotta le a leplet Klopp: Mbappé volt a célpont, így győzködték

Jürgen Klopp, a Liverpool korábbi vezetőedzője elárulta, hogyan próbálta meg leigazolni Kylian Mbappét 2017-ben, mielőtt a francia csatár a Paris Saint-Germaint választotta.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 11 dead and 19 missing in wildfire in southern Spain

At least 11 dead and 19 missing in wildfire in southern Spain

A local official said four of the victims may be British after a fire broke out near Los Gallardos, Almería.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 09:59
Szakértő: az új fővárosi parkolási szabályok visszavethetik az elektromos autózást
2026. július 10. 09:45
Havasi Bertalan: ezért nem volt ott Orbán Viktor a csütörtöki tüntetésen
×
×