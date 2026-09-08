Magyar Péter viszonválasza a frakcióknak: a megyei közgyűlési helyek kifizetőhelyek, kérdezzék meg, mennyit keresnek ott!

Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Programot, beszédére a frakciók reagáltak, majd a kormányfőnt a viszonválasz joga illette meg.

A pénz ügyével indított: nem látta, hogy a spórolás igényével a Mi Hazánk javaslatot tett volna arra, hogyan csökkentsék a frakciók keretét.

A Fideszhez fordulva megemlítette: miközben a párt elnöke két hónapja nyaral, az államadósság pedig a kormányváltás idejére teljesen elszabadult. Az államadósság szerkezetéről elmondta, a kormányváltáskor az árfolyamfrissüléskor alacsonyabb kamatúakká váltak a hitelek, a friss eurókötvényeket pedig az állam folyószámláján helyezték el, mert az állam takarékoskodik, 10 és 100 milliárdokat spórolt már meg a kormány. Nyár derekára már 4161 milliárd forintnyival több volt az állam devizaszámláján, mint a kormányváltás előtt.

Szerinte a Mi Hazánk és Dúró Dóra magára vette a „zöld Fidesz” titulust, azt javasolta, kérdezzék meg, a megyei közgyűlések vezetői mennyit keresnek.

Szintén a Mi Hazánk felé fordulva tudakolta, miért nem az ellen tiltakoztak, hogy az iskolákat meg sem kérdezve váltottak le igazgatókat. „Itt szülők, nagyszülők vannak, miért gondolja azt, hogy bárki ártani akar a magyar iskoláknak?” Ígérte: szakmai pályázatok lesznek, és a tantestületek véleményét is kikéri az oktatási kormányzat.

Magyar Péter szerint a Mi Hazánk összekeveri a mostani és a jelenlegi kormányt, nem most

zárnak be kórházi osztályokat

vasúti szárnyvonalakat (Komló, Tiszaújváros)

zárnak be iskolákat.

A kormányfő jelezte: az eddigi legerősebb gyermekvédelmi törvény jön, ott majd lehet javaslatokat tenni, politikai haszonszerzés és műanyag babák nélkül.

Ezután Rétvári Bencéhez fordult, megállapította, még mindig tart a plafon. Emlékeztette

a Mi Hazánk férgezésére,

a miniszterelnök poloskázására,

a megfélemlítésre a valódi civil társadalom felé,

a lejáratókampányokra,

a tanárok megalázására,

ezért ne beszéljen emberi méltóságról a volt belügyminiszter-helyettes.

Jelezte, Lannert Judit oktatási miniszter nem fog tőle megijedni, szerinte félnek az önálló gondolkodástól.

A megyei közgyűlésekkel kapcsolatban szerinte Rétvári Bence hazudott „jó KDNP-s módjára”, mert Magyar Péter nem a megyei közgyűléseket méltatta, hanem a megyét a vármegyei elnevezéssel szemben.

Kérte, a KDNP majd tisztázza, mit hagytak megyei küzgyűlési hatáskörben, „a valóság szembejön önökkel”. „Mindent a pasához vittek a várba”, célzott arra, hogy a döntéseket centralizálták a Karmelitában az előző kormány idején.

Rámutatott, a megyei önkormányzatok költségvetésének fele személyi költésekre és intézményi kiadásokra megy el, ezek súlyos forintmilliárdok.

A Magyar Falu Programmal kapcsolatban két kritikával is élt:

a kisbuszokat nem mindig arra használták, amire kellett, embereket hordtak a békemenetre

választók megfenyegetésére, megfélemlítésére használták a pénzek odaítélését

az előző kormány idején, miközben kisboltok sora szűnt meg (900 darab), hiába volt árrésstop, ezzel a legkisebbek vesztettek a legtöbbet.

Ezt követően fordult a fideszes Bóka János felé. Őt a vízi közművek elhanyagolása miatt vette górcső alá. Leszögezte: nem helikoptereket, yachtokat fognak venni, hanem segíteni fognak ebben az ügyben is. A szegény ember Jockey Ewingjának nevezte Bóka Jánost, aki a parlamentben ült éveken keresztül uniós ügyekért felelős miniszterként, és az volt a dolga, hogy

hazahozza az uniós forrásokat,

legyen biztonságos energiaellátás,

ne zárjanak be szárnyvonalakat,

elinduljon a szivattyúépítés Pakson,

ne zárjanak be kórházi osztályok,

ne kerüljön messzebb a háziorvosi ellátás,

ne kerüljenek lejjebb a diákok a Pisa-felméréseken.

Itt köszönte meg a Fidesznek, hogy nincs időkerete, ők hozták ezt a házszabályt, hogy a viszonválasznál a miniszterelnök bármennyit beszélhet.

Viszonválasza tartalmi részére visszatérve biztosította az országot arról, hogy lesz tankolni való dízel, azoknak elérhető áron, akik hétköznapi autózásra használják az üzemanyagot.

Szerinte láthatók a parlamentben azok, akik majd lehúzzák a rolót a Fidesznél, azt javasolta, hívják vissza Gulyás Gergelyt, amíg nem késő, neki lenne esélye 5 százalék körül stabilizálni „ezt a romhalmazt”