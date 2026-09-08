Magyar Péter viszonválasza a frakcióknak: a megyei közgyűlési helyek kifizetőhelyek, kérdezzék meg, mennyit keresnek ott!

Magyar Péter miniszterelnök kedden a parlamentben bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Programot, beszédére a frakciók reagáltak, majd a kormányfőnt a viszonválasz joga illette meg.
A pénz ügyével indított: nem látta, hogy a spórolás igényével a Mi Hazánk javaslatot tett volna arra, hogyan csökkentsék a frakciók keretét.
A Fideszhez fordulva megemlítette: miközben a párt elnöke két hónapja nyaral, az államadósság pedig a kormányváltás idejére teljesen elszabadult. Az államadósság szerkezetéről elmondta, a kormányváltáskor az árfolyamfrissüléskor alacsonyabb kamatúakká váltak a hitelek, a friss eurókötvényeket pedig az állam folyószámláján helyezték el, mert az állam takarékoskodik, 10 és 100 milliárdokat spórolt már meg a kormány. Nyár derekára már 4161 milliárd forintnyival több volt az állam devizaszámláján, mint a kormányváltás előtt.
Szerinte a Mi Hazánk és Dúró Dóra magára vette a „zöld Fidesz” titulust, azt javasolta, kérdezzék meg, a megyei közgyűlések vezetői mennyit keresnek.
Szintén a Mi Hazánk felé fordulva tudakolta, miért nem az ellen tiltakoztak, hogy az iskolákat meg sem kérdezve váltottak le igazgatókat. „Itt szülők, nagyszülők vannak, miért gondolja azt, hogy bárki ártani akar a magyar iskoláknak?” Ígérte: szakmai pályázatok lesznek, és a tantestületek véleményét is kikéri az oktatási kormányzat.
Magyar Péter szerint a Mi Hazánk összekeveri a mostani és a jelenlegi kormányt, nem most
- zárnak be kórházi osztályokat
- vasúti szárnyvonalakat (Komló, Tiszaújváros)
- zárnak be iskolákat.
A kormányfő jelezte: az eddigi legerősebb gyermekvédelmi törvény jön, ott majd lehet javaslatokat tenni, politikai haszonszerzés és műanyag babák nélkül.
Ezután Rétvári Bencéhez fordult, megállapította, még mindig tart a plafon. Emlékeztette
- a Mi Hazánk férgezésére,
- a miniszterelnök poloskázására,
- a megfélemlítésre a valódi civil társadalom felé,
- a lejáratókampányokra,
- a tanárok megalázására,
ezért ne beszéljen emberi méltóságról a volt belügyminiszter-helyettes.
Jelezte, Lannert Judit oktatási miniszter nem fog tőle megijedni, szerinte félnek az önálló gondolkodástól.
A megyei közgyűlésekkel kapcsolatban szerinte Rétvári Bence hazudott „jó KDNP-s módjára”, mert Magyar Péter nem a megyei közgyűléseket méltatta, hanem a megyét a vármegyei elnevezéssel szemben.
Kérte, a KDNP majd tisztázza, mit hagytak megyei küzgyűlési hatáskörben, „a valóság szembejön önökkel”. „Mindent a pasához vittek a várba”, célzott arra, hogy a döntéseket centralizálták a Karmelitában az előző kormány idején.
Rámutatott, a megyei önkormányzatok költségvetésének fele személyi költésekre és intézményi kiadásokra megy el, ezek súlyos forintmilliárdok.
A Magyar Falu Programmal kapcsolatban két kritikával is élt:
- a kisbuszokat nem mindig arra használták, amire kellett, embereket hordtak a békemenetre
- választók megfenyegetésére, megfélemlítésére használták a pénzek odaítélését
az előző kormány idején, miközben kisboltok sora szűnt meg (900 darab), hiába volt árrésstop, ezzel a legkisebbek vesztettek a legtöbbet.
Ezt követően fordult a fideszes Bóka János felé. Őt a vízi közművek elhanyagolása miatt vette górcső alá. Leszögezte: nem helikoptereket, yachtokat fognak venni, hanem segíteni fognak ebben az ügyben is. A szegény ember Jockey Ewingjának nevezte Bóka Jánost, aki a parlamentben ült éveken keresztül uniós ügyekért felelős miniszterként, és az volt a dolga, hogy
- hazahozza az uniós forrásokat,
- legyen biztonságos energiaellátás,
- ne zárjanak be szárnyvonalakat,
- elinduljon a szivattyúépítés Pakson,
- ne zárjanak be kórházi osztályok,
- ne kerüljön messzebb a háziorvosi ellátás,
- ne kerüljenek lejjebb a diákok a Pisa-felméréseken.
Itt köszönte meg a Fidesznek, hogy nincs időkerete, ők hozták ezt a házszabályt, hogy a viszonválasznál a miniszterelnök bármennyit beszélhet.
Viszonválasza tartalmi részére visszatérve biztosította az országot arról, hogy lesz tankolni való dízel, azoknak elérhető áron, akik hétköznapi autózásra használják az üzemanyagot.
Szerinte láthatók a parlamentben azok, akik majd lehúzzák a rolót a Fidesznél, azt javasolta, hívják vissza Gulyás Gergelyt, amíg nem késő, neki lenne esélye 5 százalék körül stabilizálni „ezt a romhalmazt”