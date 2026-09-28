Riasztás érkezett Brüsszelből

Az EU-tagországok védelmi minisztereinek tanácsülését megelőzően nyilatkozva Kallas hangsúlyozta: ébernek kell lenni, mivel Oroszország a demokráciák elleni támadásokat tervez azzal a céllal, hogy megossza a társadalmat, valamint megfélemlítése a lakosságot, hogy felhagyjon Ukrajna további támogatásával.

„Képesnek kell lennünk szembeszállni ezekkel a fenyegetésekkel. Ezért is fontos, hogy a hírszerzési információk birtokában már azelőtt reagálni tudjunk, hogy a támadások ténylegesen bekövetkeznének” – fogalmazott.

Az EU védelmi felkészültségével kapcsolatban felhívta a figyelmet arra is, hogy a tagországok növelték ugyan a védelmi beruházásokat, ugyanakkor jelentős hiányosságok mutatkoznak a védelmi képességeik terén. Ezért – mint kiemelte – most arra kell összpontosítaniuk, hogy mihamarabb tudják ezeket a hiányosságokat orvosolni.

Kallas sajnálatosnak nevezte, hogy a tagországok a múlt héten két üzletembert levettek az Oroszországgal szemben bevezetett szankciós listáról. Kiemelte ugyanakkor, hogy irodájának célja marad, hogy továbbra is fokozza a nyomást Oroszországon, ezért további emberek és szervezetek elleni büntetőintézkedéseket fog kezdeményezni. Célja, hogy az uniós intézkedések gyengítsék az orosz hadiipari komplexumot és Oroszország pénzügyi hátterét annak érdekében, „hogy véget érjen ez a háború” - hangsúlyozta.

Kijelentette azt is: Ukrajnának sürgősen légvédelmi eszközökre van szüksége. „Ismét felhívással fordulunk azokhoz, akik rendelkeznek ilyen eszközökkel: adják át azokat Ukrajnának” – fogalmazott.

Fontos fejleménynek nevezte továbbá, hogy a tagországok felszabadították az Európai Békekeret (EPF) forrásait, így – mint kifejtette – rendelkezésre áll az az egymilliárd euró is, amelyet a tagállamok új felszerelések közös beszerzésére fordíthatnak.

A közel-keleti helyzetet érintően Kallas a hajózás biztonságát szavatoló Aspides vörös-tengeri uniós missziót emelte ki, amelynek hatékony működéséhez és a megfelelő haditengerészeti kapacitások szavatolásra – szavai szerint – további források felszabadására van szükség.

Emlékeztetett, az Aspides hadművelet létrehozásakor az volt az elvárás, hogy legalább tíz hajó álljon rendelkezésre a misszió működéséhez. Jelenleg azonban nincsenek konkrét kötelezettségvállalások ennek teljesítéséhez – hívta fel a figyelmet az uniós diplomácia vezetője.