Forsthoffer Ágnes kemény üzenetet küldött Hankó Balázsnak

„Az Országgyűlés a mai napon különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények kapcsán indult eljárás miatt Hankó Balázs mentelmi jogát felfüggesztette” – emlékeztetett a házelnök, hozzátéve, hogy Hankó Balázs és jogi képviselője arról tájékoztatták a közvéleményt és a nyomozóhatóságot, hogy a képviselő hétfőtől folyamatosan az Országgyűlés épületében tartózkodik.

Teszi ezt azért, mert tudja, az őrizetbe vétel ellen az Országház épülete a védelméül szolgálhat. Az Országgyűlésről szóló törvény szerint ugyanis az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson és a nyomozóhatóságnak átadjon – mondta Forsthoffer Ágnes.

Az Országgyűlés elnöke azonban hangsúlyozta, hogy „a parlament épületében való tartózkodás nem szolgálhat eszközként a büntetőeljárás akadályozására. Az Országháza, a nemzet háza nem búvóhely, falai a népképviselet szabadságát védik, nem egyes képviselőket a törvénytől. A törvény előtt mindenki egyenlő. A törvény azokra is vonatkozik, akik azt megalkotják”.

Megítélésem szerint Hankó Balázsnak az Országgyűlés épületében történő folyamatos tartózkodása jelen helyzetben visszaélést jelent a képviselői jogaival. Magatartása súlyosan sérti a ház méltóságát, megingatja az országgyűlésbe vetett közbizalmat. Az általa is letett képviselői eskü nem egyszeri ünnepélyes esemény volt, hanem a megbízatás teljes idejére szóló erkölcsi kötelezettség. Aki megfogadta, hogy a jogszabályokat megtartja és másokkal is megtartatja, annak elsőként kell alávetnie magát a jog rendjének – fogalmazott a házelnök.

Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy „amíg lehet, mindent megteszek, hogy az országgyűlés történelmi épületét senki se csúfolhassa meg rövidtávú politikai haszonszerzés és botránykeltő médiatartalmak gyártása céljából. Ezért nyomatékkal kérem Hankó Balázs képviselőt, hogy önként hagyja el a Parlament épületét és működjön együtt a nyomozóhatósággal”.

Felhívását a képviselő részére írásban is eljuttatta, házelnökként pedig mélyen elítéli, hogy Hankó Balázs „nem tanúsít jogkövető magatartást, édesanyaként pedig azt, hogy ebben az ügyben gyermekeit élő pajzsként használja”.