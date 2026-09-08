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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje reagál a kormányfõ napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ellenzék Magyar Péter keddi szónoklatáról: „úgy tűnik, háromhavonta bejelentik”

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Dúró Dóra (Mi Hazánk) kontextusba igyekezett helyezni a Szent István Vidékfejlesztési Programra fordított összeget, Rétvári Bence (KDNP) önellentmondásokat lát. Bóka János (Fidesz) szerint a Szent István- helyett Rákosi Mátyás-tervet jelentette be a miniszterelnök. A tiszás szónok Kiss Máté Zsolt szerint a közpénz nem lehet politikai jutalom, másként folyósítják a fejlesztési forrásokat, mint eddig, amikor a kapcsolatokon, barátságokon múlt minden.

Magyar Péter kedden bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Programot, 10 településenként 1 milliárd forint jut közösségi tervezésben a magyar vidéknek.

Szónoklatára a parlamenti frakcióknak volt módjuk válaszolni.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) – a parlamentből kitiltott Toroczkai Lászlót helyettesítve – üdvözölte a programot, előrelépést lát benne, de kikelt az ellen, hogy annyi pénzt adnak a településeknek, amennyivel a magyar adósság óránként növekszik a Tisza-kormány időszaka alatt. Pártja nevében ismét követelte a miniszterelnöktől, hozza nyilvánosságra, a Mi Hazánk mely politikusa milyen családi cégért lobbizott az előző kormánynál, bizonyíték hiányában pedig kérjen bocsánatot. Lannert Judit oktatási miniszterhez fordulva azt mondta, ő ki akar rúgni minden igazgatót, Svéd Tamás egészségügyi államtitkárt pedig amiatt vette elő, hogy arról nyilatkozott, szűkíteni kell az egészségügyi ellátást Magyarországon, szülészeteket kell bezárni, centralizációra készülnek. Újra Magyar Péterhez fordulva azt mondta, az sem igaz, hogy nem javasolnak semmit, nulla forintba kerülő javaslataik voltak, csakhogy napirendre sem hajlandók venni 90 nappal a benyújtás után.

Rétvári Bence (KDNP) egyetértett Forsthoffer Ágnes házelnök éjszakai posztját elemezte válaszlehetősége alkalmával, azt kérte, ne legyen kettős mérce, az ellenzékieknek is van emberi méltóságuk. Lannert Juditot hiányolta az ülésteremből, kritizálta amiatt, hogy „fontosabb dolga van”, ezek szerint elbújt, nem áll ki a szavaiért. Ezt követően reagált a miniszterelnök szavaira, aki szerinte már júniusban is bejelentette ugyanezt a programot, ezek szerint 3 hónap múlva ugyanezt bejelentik majd. Szerinte ellentmondás feszül aközött, hogy megye kell vármegye helyett, és hogy felszámolják a megyei önkormányzati rendszert. Az is ellentmondás szerinte, hogy épp a Szent István által alapított vármegye kifejezés megszüntetése napján jelentik be másodszor a Szent István Vidékfejlesztési Programot. Ezt követően hosszan sorolta az Orbán-kormány vidékfejlesztési cselekedeteit a Magyar Falu Programon és más, vidéket érintő programokon keresztül.

Bóka János (Fidesz) is a vármegyés önellentmondást vette észre szónoklatában. Szerinte Rákosi Mátyás-programnak kéne átnevezni a most bejelentett tervet. Ő szintén hosszan sorolta az előző kormány vidékfejlesztési tetteit, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Falu Program újraosztott pénzeinél 18 százalékot kapott Vas, Jász-Nagykun-Szolnok viszont kevesebb mint 1 százalékot. Rámutatott arra is, hogy egy olyan falu is kap játszóteret az új kormány tervei szerint, ahol egyetlen óvodás gyermek él, a program fedezetét pedig nem látják. E mentén kritizálta az idei költségvetés módosítását, amely súlyos forintmilliárdokat vonna el a vízügytől. Elterelő hadműveletnek nevezte a Szent István-program bejelentésének időzítését, miközben az üzemanyagár megállíthatatlanul nő, a dízel tankolása szinte megfizethetetlen, miközben az üzemanyagár-emelkedésén havonta 10 milliárd forint pluszt nyernek a költségvetés számára: „kérem, álljanak a magyar emberek oldalára” – mondta.

Kiss Máté Zsolt (Tisza Párt) Budapest és a vidék mesterséges szembeállítása ellen emelt szót, és jelezte, máshogy fogják ezentúl eldönteni, ki kaphat fejlesztési forrást és ki nem, nem függhet ez attól, hogy ki kit ismer, a közpénz nem lehet szerinte politikai jutalom. Bóka János beszédére reagálva azt mondta, sok mindent mondott arról, hogyan kéne kormányozni, de mintha nem így jártak volna el kormányon 16 évig; ígérte, ők igyekeznek majd ebben is példát mutatni. Rétvári Bence szavaira reagálva azt mondta, az előző kormány tevékenységéről a választók április 12-én véleményt mondtak, a KDNP-nek pedig bár van frakciója, felszólalási ideje, már csak szavazókra lenne szüksége. Partnerséget kért az ellenzéktől az ország érdekében.

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