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Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

A magyarországi kormányzati korrupcióval foglalkozik az Európa Tanács

Infostart / MTI

Az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) hétfőn közzétett jelentésében intézkedések meghozatalát javasolta Magyarországnak a korrupció megelőzésére a parlamenti képviselők, a bírák és az ügyészek körében.

A strasbourgi szakbizottság jelentésében mindenekelőtt megállapította, hogy Magyarország kielégítően végrehajtotta, illetve kielégítő módon kezelt a legutóbbi, negyedik értékelési körről szóló jelentésében foglalt 18 ajánlás közül tízet, a fennmaradó ajánlások közül négy részben teljesült, négy pedig továbbra is végrehajtatlan maradt.

A GRECO Magyarországról szóló jelentése a parlamenti képviselők, a bírák és az ügyészek körében előforduló korrupció megelőzésére összpontosított.

A most közzétett jelentés szerint parlamenti képviselők esetében a legfontosabb megoldatlan kérdések közé tartozik a jogalkotási folyamat átláthatóságának növelése, valamint a képviselők feddhetetlenségét elősegítő és biztosító intézkedések, köztük képzések és tanácsadás bevezetése.

Továbbra is szükség van a lobbistákkal való kapcsolattartásra, valamint a parlamenti munka és a magánérdekek közötti esetleges összeférhetetlenség eseti bejelentésére vonatkozó szabályok bevezetésére. Emellett biztosítani kell a magatartási szabályok, az összeférhetetlenségi előírások és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség hatékony felügyeletét és betartatását – írták.

A jelentéstevők továbbra is aggályosnak tartják a bírákat megillető széles körű mentelmi jogot. Az ügyészek vonatkozásában pedig a GRECO sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem érkezett új információ a három vonatkozó ajánlása végrehajtásával kapcsolatban. Ezek az ajánlások a közvetlen hierarchikus struktúrán kívül lefolytatandó fegyelmi eljárásokra, a legfőbb ügyész megbízatási idejének meghosszabbítására, valamint az ügyészeket megillető széles körű mentelmi jogra vonatkoznak.

A szakbizottság felszólította a magyar hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket az ajánlások mindegyikének megfelelésére.

Mivel a 18 ajánlás közül nyolc még nem valósult meg, a GRECO felkérte a magyar hatóságokat, hogy 2027. március 31-ig adjanak további tájékoztatást az ajánlások végrehajtásával kapcsolatban.

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