Feljelentés a társa helyett szavazó tiszás képviselő miatt

A közlemény szerint sokan szavaztak azért a Tisza Pártra, hogy végre ne legyünk következmények nélküli ország, ám ha a saját politikusukról van szó, akkor már nekik sem fontos a törvények betartása.

Dúró Dóra hozzátette, hogy azt a „nyilvánvaló hazugságot” is elnézik például Csézy Erzsébetnek, hogy ő „segítséget kért” a szavazásban Schummer Orsolyától.

„Egyrészt egyértelműen látszik a videón, hogy ez nem igaz, oda sem fordult, másrészt ha igaz lenne, vajon az eddigi több száz alkalommal akkor hogyan szavazott? Felháborító, hogy madárnak nézik az embereket” – fogalmazott a politikus, hozzáéve, hogy semmilyen szankció nem éri ugyanis a másik képviselő helyett szavazó Schummer Orsolyát.

Forsthoffer Ágnes hétfőn a parlamenti ülésen azt mondta, hogy a képviselők arról tájékoztatták, hogy Csézy Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Csézy Erzsébet megerősítette, hogy a leadott szavazat az akaratával megegyező volt - tette hozzá.

Kiemelte: az érintett képviselők sajnálják a történteket, hibájukat elismerték és a jövőben ettől tartózkodni fognak.

Forsthoffer Ágnes azt mondta: felhívta a képviselők figyelmét a szavazógép megfelelő használatára, és most felhívja az Országgyűlés minden képviselőjének a figyelmét, hogy a szavazógép működésének hibáját a képviselő maga köteles jelezni az ülésvezetés felé, és nem a mellette ülőtől kell segítséget kérnie.