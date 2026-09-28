ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.65
usd:
323.21
bux:
149185.6
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Feljelentés a társa helyett szavazó tiszás képviselő miatt

Infostart / MTI

Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert a Tisza egyik képviselője más helyett szavazott az előző héten – közölte Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnökhelyettese.

A közlemény szerint sokan szavaztak azért a Tisza Pártra, hogy végre ne legyünk következmények nélküli ország, ám ha a saját politikusukról van szó, akkor már nekik sem fontos a törvények betartása.

Dúró Dóra hozzátette, hogy azt a „nyilvánvaló hazugságot” is elnézik például Csézy Erzsébetnek, hogy ő „segítséget kért” a szavazásban Schummer Orsolyától.

„Egyrészt egyértelműen látszik a videón, hogy ez nem igaz, oda sem fordult, másrészt ha igaz lenne, vajon az eddigi több száz alkalommal akkor hogyan szavazott? Felháborító, hogy madárnak nézik az embereket” – fogalmazott a politikus, hozzáéve, hogy semmilyen szankció nem éri ugyanis a másik képviselő helyett szavazó Schummer Orsolyát.

Forsthoffer Ágnes hétfőn a parlamenti ülésen azt mondta, hogy a képviselők arról tájékoztatták, hogy Csézy Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Csézy Erzsébet megerősítette, hogy a leadott szavazat az akaratával megegyező volt - tette hozzá.

Kiemelte: az érintett képviselők sajnálják a történteket, hibájukat elismerték és a jövőben ettől tartózkodni fognak.

Forsthoffer Ágnes azt mondta: felhívta a képviselők figyelmét a szavazógép megfelelő használatára, és most felhívja az Országgyűlés minden képviselőjének a figyelmét, hogy a szavazógép működésének hibáját a képviselő maga köteles jelezni az ülésvezetés felé, és nem a mellette ülőtől kell segítséget kérnie.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Feljelentés a társa helyett szavazó tiszás képviselő miatt

országgyűlés

dúró dóra

mi hazánk

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után
Hankó Balázs átadta a magyar kultúra kasszáját a Fidesznek és Fidesz-közeli celebeknek, és szétosztották maguk között. Seszták Miklós volt miniszter sokmilliárd forint kenőpénzt kapott. Az ilyen ügyek miatt kulcsfontosságú, ki lesz a legfőbb ügyész – mondta Magyar Péter kormányfő az Országgyűlésben, immár saját mentelmi joga felfüggesztettségének tudatában.
 

„Hajtóvadászat folyik a jobboldal ellen” – Reakciók a kormányfő napirend előtti felszólalására

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Megszólalt Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

Feljelentés a társa helyett szavazó tiszás képviselő miatt

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Környezetbarát irodába költözik az optikai kiskereskedelmi csoport hazai ága

Környezetbarát irodába költözik az optikai kiskereskedelmi csoport hazai ága

A GrandVision és az EssilorLuxottica egyesülésével létrejött vállalatcsoport szeptember elején az Allee Corner Irodaházba költöztette magyarországi központját. Az 1620 négyzetméteres bérleti szerződés megkötésével a több mint hétezer négyzetméteres budai irodakomplexum kihasználtsága ismét elérte a 100 százalékot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen

Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen

Tanúvédelmi program keretében él a Manchester City pénzügyi szabálytalanságait leleplező Football Leaks mögött álló Rui Pinto.

BBC
Business Sport Travel Science
Five men arrested near RAF Fairford on suspicion of terror offences were UK nationals from London, police say

Five men arrested near RAF Fairford on suspicion of terror offences were UK nationals from London, police say

The men, all in their 20s, were arrested in Whelford near the RAF base early on Sunday morning.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 14:10
„Hajtóvadászat folyik a jobboldal ellen” – Ellenzéki reakciók a kormányfő napirend előtti felszólalására
2026. szeptember 28. 13:52
Megváltoztatja a kormány az energiatároló-programot, 15 ezerrel több háztartás lesz érintett, de kevesebb pénzt lehet kapni
×
×