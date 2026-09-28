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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Kósa László

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Életének 85. évében elhunyt Kósa László Széchenyi-díjas etnográfus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszékének professor emeritusa – tudatta az Akadémia

Mint írták, a pénteken elhunyt tudós kutatásaiban elsősorban a 19-20. századi magyar művelődéstörténettel, a paraszti társadalom és kultúra történetével, valamint az egyházak és a társadalom kapcsolatával, különösen a református művelődéstörténettel foglalkozott.

Kósa László 1942-ben született Cegléden. Diplomáját 1967-ben szerezte meg az ELTE-n magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakon. 1967-től az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, később tudományos főmunkatársa volt. 1981-től az ELTE Bölcsészettudományi Karának Művelődéstörténeti Tanszékén oktatott docensként, 1987-től tanszékvezetőként. Egyetemi tanárrá 1990-ben nevezték ki, a tanszéket két évtizeden át, egészen 2007-ig vezette.

A történelemtudomány doktora címet 1989-ben nyerte el. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 1998-ban, rendes tagjává 2007-ben választották.

Munkásságát 2017-ben Széchenyi-díjjal ismerték el a 19. és 20. századi egyetemes és református művelődéstörténet területén végzett kiemelkedő, főként az egyházak és a társadalom kapcsolatával foglalkozó tudományos életműve, a néprajztól az agrár- és tudománytörténeten át a társadalom- és egyháztörténetig terjedő publikációs és szerkesztői tevékenysége, valamint iskolateremtő pedagógiai munkája elismeréseként.

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