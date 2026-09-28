Iráni ügyvéd kapta az Európa Tanács emberi jogi díját

Naszrin Szotudeh iráni emberi jogi ügyvéd kapta a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Václav Havel egykori cseh elnökről elnevezett emberi jogi díját.

A 46 tagországot számláló Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) őszi ülésszakán Petra Bayr elnök közölte: Naszrin Szotudeh azzal érdemelte ki a díjat, hogy aktivistákat, újságírókat, kisebbségieket és kivégzésre ítélt fiatalkorúakat képviselt, miközben fellépett a női fejkendő viselését kötelezővé tévő törvények és a halálbüntetés ellen.

A díj jelöltjei között volt Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is, valamint Maszih Alinedzsád iráni-amerikai újságíró, író, nőjogi aktivista.