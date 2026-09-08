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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter a parlamentben: elindítjuk a Szent István Vidékfejlesztési Programot – cikkünk frissül

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Tíz településenként megnyílik egy 1 milliárd forintos közösségfejlesztési keret, amelynek felhasználásáról helyben döntenek a kormánnyal való együttműködésben, erről beszélt kedden parlamenti napirend előtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök.

Megemlékezéssel és miniszterelnöki felszólalással kezdődött kedden az Országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megválaszthatja a Független Közmédia Testület tagjait és elnökét, valamint elkezdi az idei költségvetés módosításának vitáját.

Az ülés elején Hallerné Nagy Anikó megerősítette, hogy Toroczkai László (Mi Hazánk) frakcióvezető a szavazások kivételével ezen a héten nem tartózkodhat az ülésteremben, erről bővebben itt írtunk.

Magyar Péter először a vidéken élőket emlékeztette egy ígéretére: 10 településenként 1 milliárdos közösségi fejlesztési keret nyílik, felhasználásáról pedig helyben döntenek a kormánnyal együtt. Ezt a vállalást most elindítják, a neve Szent István Vidékfejlesztési Program lesz.

Ezt követően hosszasan kritizálta az Orbán-kormány szalagátvágási politikáját, amely után szerinte érdemi megújulás, változás sosem történt, boltok zártak be, kevesebb lett a munka, egyre messzebb került az orvos. Kritizálta azt a világot, amelyben a vidékiekhez „le kellett menni”, félelmet lehetett kelteni köztük, a főváros és a vidék között feszültséget lehetett szítani. „A városi ember nem kevésbé magyar, egy ország vagyunk” – mondta.

A program

  • részleteiről elmondta, a településeknek le kell ülniük egymással, és megbeszélni, mire kérnek 1 milliárd forintot
  • nem helyettesíti a Magyar Falu Programot és a Versenyképes Járások Programját, mindkettő fennmarad
  • gazdája a vidékfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória
  • először Medgyesegyháza, Zalakaros, Bács, Pásztó, Harkány, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor, Gönc környékén indul meg, összesen tehát 100 települést, 100 ezer embert érintve.

Cikkünk frissül.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter a parlamentben: elindítjuk a Szent István Vidékfejlesztési Programot – cikkünk frissül

parlament

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Magyar Péter a magyar vidékhez szól a parlamentben: indul a Szent István Vidékfejlesztési Program
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Magyar Péter a magyar vidékhez szól a parlamentben: indul a Szent István Vidékfejlesztési Program
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