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Nyitókép: Pixabay

Vagyonvisszaszerzés: 3 milliárd forint értékben került sor vagyonelemek biztosítására

Infostart / MTI

A vagyonvisszaszerzés során a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja esetében 286,5 millió forint értékben történt meg ingatlanok zár alá vétele, emellett lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit, valamint 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemet biztosítottak.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) azt közölte: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt négy és fél hónapja folyamatban lévő büntetőeljárásban – a Nemzeti Védelmi Szolgálat közreműködésével végzett felderítést követően – a Központi Nyomozó Főügyészség számos eljárási cselekményt hajtott végre, többek között tanúkat hallgatott ki és hat személlyel szemben közölt megalapozott gyanút, akik közül két gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van.

A sajtóhírek alapján és a hatóságok anonimizált közleményeiből kikövetkeztethetően az ügyben letartóztatott két gyanúsított Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója.

A Központi Nyomozó Főügyészség tudatta: a nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is indult, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala folytatott az ügyészség felkérésére.

A nyomozó főügyészség hangsúlyozta: a korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-én indult önálló nyomozásuk elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárástól.

Tudatták: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettese indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés hétfőn határozott a volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről, így – mint írták – megnyílt a lehetőség a büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására. Közölték: az eljárást hétfőtől a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást és ennek részeként kezdeményezte szeptember 22-én Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A főügyészség akkor azt írta, Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő – 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter – ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a KNYF.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy

a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője – a reménybeli állami megrendelések fejében – emellett felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát – közvetítő közreműködésével – visszajuttatja a politikusnak. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek – írta a főügyészség.

Közlésük szerint mindezeken túl a volt fejlesztési miniszter a Nemzeti Sportközpontok által kiírt számos uszoda- és tornaterem-beruházás kapcsán a fejlesztésben érdekelt cég képviselőjétől összesen mintegy 270 millió forint jogtalan előnyt kapott.

A politikus cselekménye hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak.

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Kezdőlap    Belföld    Vagyonvisszaszerzés: 3 milliárd forint értékben került sor vagyonelemek biztosítására

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