A Baltikumban már evakuálási terven dolgoznak az orosz támadástól tartva

Egyre több a hadgyakorlat és egyre nagyobb az aggodalom a balti országokban: attól tartanak, hogy az orosz hadsereg korlátozott csapást mér rájuk – írja az atv.hu.

Sajtóértesülések szerint Litvánia és Lengyelország tervet dolgoz ki a balti államok lakosságának evakuálására.

A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorsk szerint az orosz erők már nem csak fenyegetnek, hanem támadnak is, Moszkva viszont továbbra is tagadja, hogy bármiféle akcióra készülnének európai államok ellen.

A területükön gyilkosságokat és gyújtogatásokat hajtottak végre, robbanóanyagot találtak mozgó vonatokon. „Több tucat drónnal hatoltak be, sőt egy robotrepülőgépet is szándékosan lőttek be lengyel területre” – fogalmazott a lengyel külügyminiszter.