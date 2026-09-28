ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.69
usd:
322.35
bux:
149155.36
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Itthon is korszerű terápiák bizonyítanak a nőgyógyászati rákbetegségek gyógyításásnál

Infostart / InfoRádió

A nőgyógyászati daganatok egy része ma már jó eséllyel megelőzhető vagy korai stádiumban felismerhető. A budapesti Szent Margit Kórházban a Nőgyógyászati Onkológiai Világnap apropóján nemcsak az adatokról esett szó, hanem a reményt keltő korszerű terápiákról is. A témáról Boér Katalin, a Szent Margit Kórház Onkológiai Osztályának osztályvezető főorvosa nyilatkozott az InfoRádióban.

A főorvos elmondta: Magyarországon évente körülbelül 8 ezer új emlőrákos beteget diagnosztizálnak, vagyis ez a megbetegedés gyakori. Hozzátette: fontos lenne a nők számára a havonta elvégzett önvizsgálat, hiszen így bármilyen eltérést észrevehetnek a mellükben és szakorvoshoz tudnak fordulni.

„A mellrákszűrés, amely a 45-65 éves korcsoportot érinti, jól és szervezetten működik Magyarországon, a szűrések kétévente történnek” – hangsúlyozta Boér Katalin. Nálunk nagyjából ugyanolyan a helyzet mint a nyugati országokban: Magyarországon a méhtest-, a petefészek- és a méhnyakrák a leggyakoribb.

Arról is szót ejtett, hogy

HPV-oltással a méhnyakrák megelőzhető, és ez jól is jól működik hazánkban, de ezen túl nagyon fontos a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat, hiszen ennek során HPV-szűrést is végeznek.

Hozzátette: ha korai stádiumban diagnosztizálják a már kialakult méhnyakrákot, akkor teljes mértékben gyógyítható a betegség.

Kiemelte: ma már az előrehaladott nőgyógyászati daganatokat még áttétes stádiumban is vissza lehet szorítani különféle eljárásokkal. Az alap a kemoterápia, illetve most már vannak úgynevezett célzott kezelések, biológiai terápiák, melyek hozzáadva a kemoterápiához még sikeresebb eredményeket hoznak a kezelésben.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Itthon is korszerű terápiák bizonyítanak a nőgyógyászati rákbetegségek gyógyításásnál

onkológia

világnap

nőgyógyász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Hankó Balázs átadta a magyar kultúra kasszáját a Fidesznek és Fidesz-közeli celebeknek, és szétosztották maguk között. Seszták Miklós volt miniszter sokmilliárd forint kenőpénzt kapott. Az ilyen ügyek miatt kulcsfontosságú, ki lesz a legfőbb ügyész – mondta Magyar Péter kormányfő az Országgyűlésben, immár saját mentelmi joga felfüggesztettségének tudatában.
 

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

Magyar Péter: a fideszesek ne fenyegessék a civileket, mert ők nem loptak közpénzt, így félnivalójuk sincs

„Hajtóvadászat folyik a jobboldal ellen” – Reakciók a kormányfő napirend előtti felszólalására

Hankó Balázs megszólalt

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn

Oroszország több mint 2200 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi egy héten - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a közösségi médiában. Dél-Korea mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Ukrajna nyilvánosságra hozta két észak-koreai hadifogoly Szöulnak történő átadását, majd tagadta, hogy a felek között titoktartási megállapodás jött volna létre az ügyben – jelentette a Jonhap hírügynökség vasárnap. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan csapás érte a Mercedest: leállt a legmodernebb gyár, még a bezárás is asztalon van

Váratlan csapás érte a Mercedest: leállt a legmodernebb gyár, még a bezárás is asztalon van

Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz legmodernebb, sindelfingeni üzemének termelése, ahol a márka luxusmodelljei készülnek.

BBC
Business Sport Travel Science
RAF Fairford suspects released on bail, head of counter-terror police says

RAF Fairford suspects released on bail, head of counter-terror police says

Laurence Taylor says the five men arrested on Sunday are still under investigation as police consider multiple lines of inquiry, including the possible involvement of a foreign state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 17:56
Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK
2026. szeptember 28. 17:44
Érkezhetnek végre a kiadós őszi esők?
×
×