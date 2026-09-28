Itthon is korszerű terápiák bizonyítanak a nőgyógyászati rákbetegségek gyógyításásnál

A főorvos elmondta: Magyarországon évente körülbelül 8 ezer új emlőrákos beteget diagnosztizálnak, vagyis ez a megbetegedés gyakori. Hozzátette: fontos lenne a nők számára a havonta elvégzett önvizsgálat, hiszen így bármilyen eltérést észrevehetnek a mellükben és szakorvoshoz tudnak fordulni.

„A mellrákszűrés, amely a 45-65 éves korcsoportot érinti, jól és szervezetten működik Magyarországon, a szűrések kétévente történnek” – hangsúlyozta Boér Katalin. Nálunk nagyjából ugyanolyan a helyzet mint a nyugati országokban: Magyarországon a méhtest-, a petefészek- és a méhnyakrák a leggyakoribb.

Arról is szót ejtett, hogy

HPV-oltással a méhnyakrák megelőzhető, és ez jól is jól működik hazánkban, de ezen túl nagyon fontos a rendszeres nőgyógyászati vizsgálat, hiszen ennek során HPV-szűrést is végeznek.

Hozzátette: ha korai stádiumban diagnosztizálják a már kialakult méhnyakrákot, akkor teljes mértékben gyógyítható a betegség.

Kiemelte: ma már az előrehaladott nőgyógyászati daganatokat még áttétes stádiumban is vissza lehet szorítani különféle eljárásokkal. Az alap a kemoterápia, illetve most már vannak úgynevezett célzott kezelések, biológiai terápiák, melyek hozzáadva a kemoterápiához még sikeresebb eredményeket hoznak a kezelésben.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.