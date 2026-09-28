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Emberk egy hatalas szavazóurna körül; választási koncepció.
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Meg kell ismételni a választást Budaörsön

Infostart / MTI

Szavazategyenlőség miatt vasárnap megismétlik a budaörsi időközi képviselő-választást – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn az MTI-vel.

A Pest vármegyei Budaörsön a 6. számú egyéni választókerületben szeptember 6-án tartottak időközi képviselő-választást, mert a kerület 2024-ben megválasztott képviselője, Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) május 21-én elhunyt. A választáson hat jelölt indult.

Az NVI hétfői közleményében azt írta, az időközi képviselő-választáson a 2245 választópolgár közül 482 szavazott, a legtöbb (171-171) szavazatot Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje kapta.

Hozzátették: mivel az egyéni választókerületben a két legtöbb szavazatot elérő jelöltre azonos számú szavazat érkezett, a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást meg kell ismételni.

Felhívták a figyelmet arra: a választási eljárásról szóló törvény 2024. december 31-én életbe lépett módosítása óta ez lesz az első alkalom, hogy szavazategyenlőség esetén nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a szavazást.

Az új szabálynak köszönhetően az eljárás egyszerűbb, költséghatékonyabb és gyorsabb lett: három hónap helyett egy hónapon belül lebonyolítható a szavazás – írták.

A budaörsi helyi választási bizottság az új szavazást október 4-ére tűzte ki.

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