Lemond a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke

A politikus ezt a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn.

Azt írta, hogy a Tolna Vármegyei Közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztését, amely szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a vármegye vezetését.

Hozzátette, hogy közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond.

„Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség, és nem a politikai érdek szolgálja” – fogalmazott Orbán Attila.