Benyújtotta lemondását a kecskeméti alpolgármester

Hétfő reggel benyújtotta lemondását Homoki Tamás kecskeméti alpolgármester – írja a kecsUP kecskeméti hírportál híradása nyomán a Telex.

A politikus szeptember 28-án nyújtotta be lemondását, október 22-i hatállyal. Közleményében úgy fogalmazott, hogy a folyamatban lévő szakmai ügyek és projektek rendezett, felelősségteljes átadás-átvétele érdekében adott meg későbbi dátumot. „A közgyűlés 2026. október 22-i dátuma számomra azért is szimbolikus, mert napra pontosan 12 évvel korábban, 2014. október 22-én választottak meg először alpolgármesternek, amely tisztségemet azóta folyamatosan elláttam” – írta.

Lemondását követően külső szakértőként, az ügyvédi irodáján keresztül pro bono szeretné segíteni azokat a szakterületeket, amelyek alpolgármesterként hozzá tartoztak.

Homoki Tamás a helyi lap megkeresésére annyit mondott, hogy lemondása egy folyamat eredménye volt, ám további részleteket nem osztott meg. A nyilatkozatában azt írta: „Fiam, dr. Homoki Balázs egyéni ügyvédként, valamint másik helyi ügyvéd kollégájával közös gazdasági társaságuk révén az én korábbi tisztségemtől függetlenül, tisztán szakmai alapon, ellenőrizhető teljesítmény és piaci árazás mellett lát el jogi feladatokat önkormányzati cégeknél, amely társaságok a megbízások során elvégzett munkával [...] maximálisan elégedettek.”

Molnár János, a Tisza kecskeméti országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán azt írta: „Dől a dominó: Lemond Homoki Tamás kecskeméti fideszes alpolgármester. Legyen ez példa a kecskeméti botrányok felelőseinek és ne bújjanak a mandátumuk mögé.”