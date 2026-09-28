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Petróleumot szállító vasúti szerelvény felborult tartálykocsija Budapest X. kerületben, Rákos állomás közelében 2026. szeptember 28-án. Két tartálykocsi borult fel egy pedig veszélyesen megdõlt, három vágányon megindult a forgalom, a sérült tartálykocsikból át fogják fejteni a petróleumot.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Továbbra is jelentős késésekre kell számítani a vonat kisiklása miatt – fotók

Infostart / MTI

Bár a vasúti forgalom fokozatosan újraindul, továbbra is jelentős késésekre és fennakadásokra kell számítani – írta a Rákos állomáson délután történt balesettel kapcsolatban Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója hétfő este Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt bejegyzésében felidézte: hétfő délután súlyos baleset történt Budapesten, Rákos állomáson, egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. A műszaki mentés miatt az állomáson le kellett állítani a vasúti forgalmat, ami az elmúlt órákban több fővonalon is jelentős fennakadásokat okozott.

Hozzátette: a Budapest-Hatvan-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon késések, útvonal-rövidítések és terelések nehezítették az utazást. Az eljutás biztosítására mintegy 40 pótlóbuszt állítottak forgalomba, amelyek a vonatforgalom fokozatos újraindításával párhuzamosan is közlekednek, és addig maradnak forgalomban, amíg szükség van rájuk.

A MÁV-csoport vezérigazgatója tudatta azt is, a katasztrófavédelem nem sokkal korábban engedélyezte a vonatforgalom újraindítását, ezért a következő órában folyamatosan indítják az érintett járatokat. Hozzátette: bár a vasúti forgalom fokozatosan újraindul, továbbra is jelentős késésekre és fennakadásokra kell számítani, ezért azt javasolja, az utasok indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési rendről a Mávinform felületén és a MÁVPlusz alkalmazásban.

Az utasok tájékozódását és átszállását utasmenedzserek segítik a Keleti pályaudvar-Rákos-Gödöllő-Hatvan térségében.

Budapest, 2026. szeptember 28. Petróleumot szállító vasúti szerelvény felborult tartálykocsija Budapest X. kerületben, Rákos állomás közelében 2026. szeptember 28-án. Két tartálykocsi borult fel egy pedig veszélyesen megdõlt, három vágányon megindult a forgalom, a sérült tartálykocsikból át fogják fejteni a petróleumot. MTI/Mihádák Zoltán
Petróleumot szállító vasúti szerelvény felborult tartálykocsija Budapest X. kerületben, Rákos állomás közelében 2026. szeptember 28-án. Két tartálykocsi borult fel egy pedig veszélyesen megdõlt, három vágányon megindult a forgalom, a sérült tartálykocsikból át fogják fejteni a petróleumot. MTI/Mihádák Zoltán
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Kezdőlap    Belföld    Továbbra is jelentős késésekre kell számítani a vonat kisiklása miatt – fotók

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