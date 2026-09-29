Ilyen a teljesen fölösleges baleset

Autópályán haladva gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor a külső sávba autózva próbáljuk segíteni a pályára felhajtani szándékozó autóst.

Ilyenkor két lehetőség adódik: vagy lassítunk vagy átsorolunk a belső sávba, amennyiben ez lehetséges.

A videón látható szituációban a vétkes járművezető kihagyta az „amennyiben ez lehetséges” tényező megvizsgálását, és irányjelző használata nélkül átcsapott a belső sávba.

Felmerülhet esetleg a kérdés, hogy a szalagkorlátnak érkező jármű vezetője nem hajtott-e a megengedettnél nagyobb sebességgel és/vagy kellően figyelt-e? Ha ugyanis időben elkezd fékezni és a másik irányba kormányozza az autóját, akkor vélhetően el tudta volna kerülni az ütközést.