Sokkoló szám került elő az orosz–ukrán háborúról

A hirtelen növekedés nem a harcok intenzitásának fokozódását jelzi. Kijev és Moszkva ugyanis a fogolycserék mellett holttesteket is átadott egymásnak, az erről készült lista pedig kiszivárgott. A rajta szereplő nevek ezt követően kerültek fel a Mediazona adatbázisába is. A portál csak akkor vesz fel valakit a listára, ha minden kétséget kizáróan megerősítették az illető személyazonosságát – idézi a Portfolio.

A Mediazona szerint a valós halálozási szám ennél jóval magasabb lehet. Mivel nincs nyilvánosan hozzáférhető adatbázis az orosz veszteségekről, a portál olyan forrásokra támaszkodik, mint a gyászjelentések és a hozzátartozók beszámolói. Az összesítés várhatóan tovább nő, miközben egyre gyakoribb, hogy megpróbálják eltitkolni a halálesetek pontos körülményeit.

A háború kezdete óta Kijev és Moszkva egyaránt rendszeresen közöl adatokat az ellenséges veszteségekről, saját veszteségeikről azonban nem számolnak be. Ezeket az adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni: a pszichológiai hadviselés része lehet az ellenséges veszteségek felnagyítása, miközben a saját veszteségek mértékét igyekeznek eltitkolni.