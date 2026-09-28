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Nyitókép: Alex Walker/Getty Images

Sokkoló szám került elő az orosz–ukrán háborúról

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A független orosz médiaportál, a Mediazona a háború kezdete óta folyamatosan gyűjti az adatokat az orosz–ukrán háborúban elesett orosz katonákról. Az összesítés szerint két hét alatt mintegy 10 ezer új név került a listára, így az azonosított halottak száma már eléri a 258 ezret.

A hirtelen növekedés nem a harcok intenzitásának fokozódását jelzi. Kijev és Moszkva ugyanis a fogolycserék mellett holttesteket is átadott egymásnak, az erről készült lista pedig kiszivárgott. A rajta szereplő nevek ezt követően kerültek fel a Mediazona adatbázisába is. A portál csak akkor vesz fel valakit a listára, ha minden kétséget kizáróan megerősítették az illető személyazonosságát – idézi a Portfolio.

A Mediazona szerint a valós halálozási szám ennél jóval magasabb lehet. Mivel nincs nyilvánosan hozzáférhető adatbázis az orosz veszteségekről, a portál olyan forrásokra támaszkodik, mint a gyászjelentések és a hozzátartozók beszámolói. Az összesítés várhatóan tovább nő, miközben egyre gyakoribb, hogy megpróbálják eltitkolni a halálesetek pontos körülményeit.

A háború kezdete óta Kijev és Moszkva egyaránt rendszeresen közöl adatokat az ellenséges veszteségekről, saját veszteségeikről azonban nem számolnak be. Ezeket az adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni: a pszichológiai hadviselés része lehet az ellenséges veszteségek felnagyítása, miközben a saját veszteségek mértékét igyekeznek eltitkolni.

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