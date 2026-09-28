Százmilliókat költhettek Szijjártó Péterék olyan privát repülőkre, amikkel végül nem szálltak fel

Az előző kormányzati ciklusban összesen 286,9 millió forint közpénzt költött a Külügyminisztérium olyan magánrepülőgépekre, amelyeket Szijjártó Péter végül nem vett igénybe – írja a 24.hu a Külügyminisztérium által kiadott adatok alapján.

A lap korábban is próbált adatokat igényelni, ám Szijjártó Péter külügyminisztersége idején a tárca azzal utasította vissza az adatszolgáltatást, hogy a külügyi kapcsolatokra, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel nem adhatják ki azokat.

A most megismert dokumentumban – amely Szijjártó összes hivatalos külföldi útjának költségeit tartalmazza a 2022 és 2026 közötti ciklusban – nyolc soron szerepelnek az „igénybe nem vett különgépek” költségei – írja a lap.

Ezeknél az utaknál a külügy lefoglalta a magángépet, de az utazást végül a Magyar Honvédség különgépével bonyolították le, így a lemondott magánrepülő kötbérét veszteségként kellett elszámolni.