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A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) a kormánypártok országjárásának mátészalkai fórumán 2026. február 20-án. Mellette Kovács Sándor fideszes országgyûlési képviselõ.
Nyitókép: KKM, MTI/MTVA

Százmilliókat költhettek Szijjártó Péterék olyan privát repülőkre, amikkel végül nem szálltak fel

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Számos alkalommal béreltek magánrepülőt Szijjártó Péternek külügyminisztersége alatt, ám ő végül mégis a honvédségi gépeket használta. A privát jeteket ennek ellenére ki kellett fizetni közpénzből – közölte a Külügyminisztérium.

Az előző kormányzati ciklusban összesen 286,9 millió forint közpénzt költött a Külügyminisztérium olyan magánrepülőgépekre, amelyeket Szijjártó Péter végül nem vett igénybe – írja a 24.hu a Külügyminisztérium által kiadott adatok alapján.

A lap korábban is próbált adatokat igényelni, ám Szijjártó Péter külügyminisztersége idején a tárca azzal utasította vissza az adatszolgáltatást, hogy a külügyi kapcsolatokra, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel nem adhatják ki azokat.

A most megismert dokumentumban – amely Szijjártó összes hivatalos külföldi útjának költségeit tartalmazza a 2022 és 2026 közötti ciklusban – nyolc soron szerepelnek az „igénybe nem vett különgépek” költségei – írja a lap.

Ezeknél az utaknál a külügy lefoglalta a magángépet, de az utazást végül a Magyar Honvédség különgépével bonyolították le, így a lemondott magánrepülő kötbérét veszteségként kellett elszámolni.

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