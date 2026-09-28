Új elnök a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért élén

A Szociális és Családügyi Minisztérium közleményben azt írta, az új vezetés egyik első feladata az intézet működésének és szakmai munkájának áttekintése, valamint a hosszú távú működéshez szükséges feltételek megteremtése lesz. Kiszámítható, nyugodt munkakörnyezetet akarnak kialakítani, ahol a munkatársak a kutatással és a rájuk bízott feladatokkal foglalkozhatnak.

A Kincs a szaktárca, ezen belül a szociális, család- és idősügyi államtitkárságának kutatói háttérintézményeként működik tovább. A családpolitikai kutatások mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai és szociális kutatások, az időspolitika, a társadalmi esélyteremtés, a mélyszegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálata, valamint a társadalmi innováció.

Az intézet új elnöke szerint olyan kutatóintézetet szeretnének kialakítani, amely rugalmasan tud reagálni az új kihívásokra, és hatékonyan tudja támogatni a minisztérium szakmai munkáját. Jelezte: összegyűjtik és a szakpolitikai döntéshozók számára biztosítják az ágazatban máshol születő kutatási eredményeket és tapasztalatokat, ehhez szorosabb együttműködésre törekednek a kutatókkal, szakmai intézményekkel, egyetemekkel és civil szervezetekkel.

A cél az, hogy a Magyarországon rendelkezésre álló tudás minél nagyobb része beépüljön a szakpolitikai döntésekbe – fogalmazott Asztalos Péter.

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár szerint a Kincs tisztán kutatói háttérintézményként működik tovább, ahol a kutatói szabadság alapvető érték. „Nem előre meghatározott eredményeket szeretnénk igazolni, hanem megbízható, adatalapú kutatásokkal támogatni a szakpolitikai döntéseket” – fogalmazott az államtitkár.

Az intézet közleménye szerint a társadalmi innováció valamennyi kutatási területen fontos szempont lesz. A jövőben az intézet a kutatások és elemzések mellett hazai és nemzetközi jó példákat, valamint új és hatékony megoldásokat is vizsgál majd.