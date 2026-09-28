Buborék, mesterséges intelligencia, turizmus – ezek lesznek az Internet Hungary 2026 fő témái

Az Internet Hungaryt immár 27 éve rendezik meg. A konferencia idén a Ki képes kitörni a buborékból? A nagy honvisszafoglalás címet viseli – mondta Csermely Ákos, az Internet Hungary főszervezője az InfoRádióban.

„Hogy egy kicsit meseszerűen mondjam, mindig azt hittük, hogy az internet milyen jó példa, milyen jól kinyit minket, holott bezár egy buborékba, mert kényelmesek vagyunk. Szeretjük, ha megmondják, mit csináljunk. De amikor ez történik, az azt jelenti, hogy egy buborékba kerülünk. De buborékba kerülünk akkor is, amikor a megszokásainkról beszélünk, mert nem tudunk kiszállni belőlük, mert kényelmes. De buborékról beszélünk akkor is, amikor politikai alapon csak a sajátjainkat szeretjük hallgatni, a másikat meg se hallgatjuk. Az is egy buborék” – magyarázta a főszervező.

A konferencián mindig aktuális kérdéseket vesznek elő a versenypiac, a kereskedelem, a marketing, a média, a digitális technológia a mesterséges intelligencia köréből. „Hogy mondjak egy példát, megvizsgáljuk azt, hogy amikor átalakul a piac szerkezete, a globalizáció is átalakul, az erőviszonyok is erősen átalakulnak, és hogy ez hogyan vetül a hazánkra – fogalmazott.

Idén egy „irodalmi zseni” nyitja meg a konferenciát, Dragomán György, de több szociológust, közgazdászt, filozófust is meghívtak, hogy próbálják meg az átalakuló világot együtt elemezni: érkezik Csepeli György, Pogátsa Zoltán, László Csaba, Oszkó Péter, Orbán Krisztián, Bod Péter Ákos, és megpróbáljuk tisztázni, hogy alakul most a világgazdaság, hogyan alakulnak az erőviszonyok, és hogyan érinti Magyarországot – sorolta Csermely Ákos

Az Internet Hungary idei fő vendége a „turizmus”.

„A turizmus olyan, mint egy lakmuszpapír. Bármi történik a gazdaságban, és lássuk be, van feladat az országban, de bármilyen mozgás van, a turizmus azonnal megérzi. Ha ki akarunk törni a buborékunkból, akkor az a dolgunk, hogy meghallgassuk a jelen esetben a turizmust is, hogy ők milyen gondokkal, feladatokkal, megoldásokkal rendelkeznek, és mit tudunk abból magunknak átemelni, és hogy mi mit tudunk adni a turizmusnak. És itt nem feltétlen csak arra gondolok, hogy marketing, meg média és ügyfélkezelés: csinálunk a konferencián egy ügyfélszerzési szekciót is – tette hozzá.

Azt is végigveszik, hogy a kultúra miért változik annyira a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a globalizáció árnyékában – mondta egyebek mellett Csermely Ákos, az Internet Hungary főszervezője az InfoRádióban

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.