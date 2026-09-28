Utolsó világturnéjára indul Rod Stewart, de van egy jó híre a magyaroknak

A 81 éves Rod Stewart hatodik alkalommal lép magyar közönség elé.

„Eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól. Több mint hat évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. Tizenkilenc éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem azt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többet adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem, cserébe én is sok szép emléket adhattam nektek” – idézte az énekest a közlemény.

Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott, és ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncertelőadója is: becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta koncerteken. A The Final Encore című turné műsorában elhangzanak az énekes legnagyobb slágerei, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight’s The Night (Gonna Be Alright), a Hot Legs, a Da Ya Think I’m Sexy?, a Young Turks, a Baby Jane, az Infatuation, a Forever Young, a You’re in My Heart (The Final Acclaim), a Some Guys Have All The Luck, a Rhythm of My Heart, a The First Cut Is The Deepest, a Sailing vagy a Have I Told You Lately.

Az eredetileg futballistának induló, majd sírásóként is dolgozó Rod Stewart pályafutása kezdetén, 1967 és 1975 között a Jeff Beck Group, majd a Faces tagja volt. Első szólólemeze 1969-ben jelent meg, ikonikus, rekedtes hangja generációk számára szolgált zenei aláfestésként.

Pályafutása a rocktól a folkig, a soultól az R&B-ig ívelt; egyike azon kevés előadónak, aki karrierje minden évtizedében listavezető albummal tudott jelentkezni. Számos magas zenei kitüntetést kapott, két alkalommal is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, megkapta az ASCAP Dalszerzői díjat, a Grammy-díjat, és 2016-ban Sir Rod Stewart lett, miután a Buckingham-palotában lovaggá ütötték zenei és jótékonysági szolgálataiért. 31 brit Top 10-es kislemeze volt – ebből hat listavezető –, az Egyesült Államokban pedig 16 Top 10-es slágert tudhat magáénak, köztük négy első helyezettet. Tizenegy brit és négy amerikai listavezető albuma született.

A nemzetközi koncertszíntéren Stewart jegybevételi mutatói az élőzene történetének legkiemelkedőbb előadói közé emelik: pályafutása során elért összbevétele közelít az egymilliárd dollárhoz. Élőzenei örökségéhez tartozik a Guinness-rekordot érő koncertje, amelyet mintegy 3,5 millió ember előtt adott Rio de Janeiróban a Copacabana strandon, emellett csúcsot döntött tizenhárom éven át tartó és kétszáz előadást felölelő Las Vegas-i rezidens sorozata a The Colosseum at Caesars Palace-ben.

Rod Stewart 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt Budapesten a Kapcsolat koncerten a fővárosi 56-osok terén. A skót szupersztár legutóbb 2024-ben az MVM Dome-ban lépett fel Magyarországon.

Eddigi utolsó stúdiólemeze, a Jools Hollanddel közösen készített Swing Fever 2024-ben jelent meg, és vezette a brit slágerlistát.