Egymás után jönnek a rossz hírek Liverpoolból

A két támadójátékos közül Isak pénteken végigjátszotta a Románia ellen 2–1-re megnyert mérkőzést, a svédek következő három találkozóján viszont már nem léphet pályára. A Liverpool FC egyelőre csak annyit közölt, hogy „kisebb sérülés miatt” kellett visszatérnie a klubhoz.

Gakpót vasárnap, a Szerbia elleni 2–1-es holland győzelem alkalmával már a 17. percben le kellett cseréni bokasérülés miatt. A csatár előzőleg megpróbálta folytatni a játékot, de nem volt képes rá.

A válogatott szünetet követően a Liverpool FC első mérkőzése jövő vasárnap lesz, amikor a Manchester Cityt fogadja.