Magyar Péter: a fideszesek ne fenyegessék a civileket, mert ők nem loptak közpénzt, így félnivalójuk sincs

A kormányfő napirend előtti felszólalására reagáltak az ellenzéki frakcióvezetők.

Toroczkai László (KDNP) szerint igenis komoly Magyar Péter „telefonlopási ügye”, Rétvári Bence (KDNP) szerint a nem működő kormányzást akarják elfedni a jobboldal elleni támadásokkal, Bóka János (Fidesz) szerint „hajtóvadászat” folyik a jobboldal ellen.

Magyar Péter viszonválaszban reagált. Látom, a fideszes frakcióban elrendelték, hogy fekete-fehér keretes képeket kell kitenni. De még a saját híveik többsége is kiröhögik magukat – mondta a kormányfő.

A „ma én, holnap te” táblákkal egymásnak üzengetnek? – kérdezte. A választók azt jelzik, hogy nyugi, őértük nem jönnek, mert ők nem loptak közpénzt. Ne fenyegessék őket – mondta.

„Seszták Miklós mellett nem állt ki senki? Önök jelenleg egy bűnözőt bújtatnak a parlamentben, Hankó Balázst” – mondta Magyar Péter, aki azt mondta: nincsenek rendőrök a parlamentben, és a Házelnök engedélye nélkül nem is léphetnek be, engedélyig a házőrség biztosítja a rendet. De nem lehet tréfát űzni a magyar igazságszolgáltatásból. Egy bankrablót is rejtegetnének a Fidesz-irodákban? Én értem, hogy évtizedekig rejtegették a bűnözőket, de most már ne tegyék, pláne ne itt az ország házában, tiszteljék meg a magyar államot, a magyar igazaságszolgáltatást azzal, hogy nem bújtatnak el egy bűnözőt – fogalmazott, Hankó Balázsra utalva, aki közölte, hogy a parlament épületében marad a mentelmi joga kiadása után.

Toroczkai Lászlótól azt kérdezte, nem szégyelli magát, hogy a telefonos bohózatról beszél hosszan a 8 perc alatt, és nem annak örül, hogy végre felszámoljuk a politikai maffiát? Ideje aláírni a Fidesz–Mi Hazánk koalíciós megállapodást, hiszen végre ekkora horderejű dolgok történnek, volt minisztereket kezdenek el vizsgálni, nem egy telefon miatt, hanem sok tízmilliárd forint miatt, és Ön bevédi a Fideszt ezzel a felszólalásával? – kérdezte. Nem fenyegettem ügyészeket, világosan elmondtam, hogy sok ezer tisztességes ügyész, rendőr dolgozik, de a legfelsőbb körökben pártolták ezeket a bűnöket, és anélkül nem működhetett volna a maffia – fogalamzott.

Ezután Magyar Péter megnevezte Áder Jánost, akit „összekötőnek” hívott az Orbán-kormány és a Polt Péter-féle legfőbb ügyészség között.

Rétvári Bencétől azt kérdezte: miért bújtatnak a Fidesszel együtt egy bűnözőt? Miért nem adják ki az igazságszolgáltatásnak úgy, mint Seszták Miklóst, akinek úgy látszik, elengedték a kezét, őt nem védik? Nála nincs önkény, csak a Házban bujkáló Hankó Balázsnál van önkény?

Ezután a katáról beszélt, és azt mondta: azért kellett átalakítani, mert magyarok százezrei nem kaptak volna nyugdíjat. A gyárbezárásokról azt mondta: ezeket a folyamatokat még az előző kormány idején kezdték el, velük kezdtek el tárgyalni. A benzin- és dízelárról megint hazudott Rétvári Bence, még mindig Magyarországon a legolcsóbb a térségben, és még mindig olcsóbb, mint a Fidesz-kormány utolsó négy évnek átlagánál – mondta.

Ezután Bóka Jánoshoz fodult: „kövesse Gulyás Gergely példáját, és hagyja itt ezeket az embereket maga körül, hiszen pontosan tudja, hogy bűnözőket véd. Ne védje a török basát és tolvaj, bűnöző köreit, és ne kövessen el bűncselekményeket, hiszen az, amit tesz, hogy magyar ügyészeket, nyomozókat, rendőröket fenyeget, az bűncselekmény” – zárta Magyar Péter miniszterelnök a viszonválaszát..