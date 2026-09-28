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Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, a korábbi Orbán-kormány kulturális és innovációs minisztere elhagyja a Parlament épületét 2026. szeptember 28-án. Mellette felesége (b), jobbra képviselõtársa, Tuzson Bence, a korábbi Orbán-kormány igazságügyi minisztere. Az Országgyûlés ezen a napon felfüggesztette Hankó Balázs mentelmi jogát.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök – a nap hírei

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Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök. Felfüggesztette Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter, mentelmi jogát az Országgyűlés. Négy büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök, miután az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett, és visszautasította, hogy Szathmáry Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyész embere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, hogy tudott a jelölt testvérének érintettségéről az ukrán aranykonvoj ügyben.

Kihirdették a Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló határozatokat a Magyar Közlönyben. A parlament hétfő délelőtt rendkívüli ülésen függesztette fel a két korábbi fideszes és KDNP-s miniszter, továbbá a miniszterelnök mentelmi jogát. A legfőbbügyész-helyettes a múlt héten kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését a kormányfő esetében lopás gyanúja miatt, Hankó Balázs esetében 17,3 milliárd forintos különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Seszták Miklós ügyében több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadása miatt.

Őrizetbe vette Seszták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az Országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését.

Megkapta az idézést az ügyészségtől Hankó Balázs, aki ezután elhagyta a parlament épületét. Ezt a Fidesz-frakció jelentette be közösségi-oldalán. A volt kulturális és innovációs miniszter korábban azt mondta, hogy nem bujkál, de nem hagyja el az Országházat, amíg ki nem derül, milyen intézkedést terveznek vele szemben. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője politikai eljárásnak és koncepciós pernek nevezte Hankó Balázs ügyét.

Négy büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja, az úgynevezett Volánbusz-ügy miatt indult. A negyedik ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos propaganda- és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi-film miatt – erősítette meg a Telexnek a NAV. Az eljárás a Most vagy soha! című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákay Philip két éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebbje.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta: a Tisza-kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az Alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani.

A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyett szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézy Erzsébet segítséget kért a szavazásban Schummer Orsolyától. Bóka János az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést.

Váradi Enikő kapott megbízást a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói feladatainak ellátására. Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt.

Új vezető tölti be a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöki tisztségét. Asztalos Pétert nyílt pályázati eljárásban, hat érvényes pályázó közül választották ki. Az új vezetés egyik első feladata az intézet működésének és szakmai munkájának áttekintése. A KINCS a minisztérium, ezen belül a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság kutatói háttérintézményeként működik tovább.

Összesen 5 európai védelmi célú, közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió Tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr-, lég- és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.

Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközép blokk. Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője közölte, hogy a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége kormányt alakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kristersson, a Mérsékelt Párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást.

Feltételesen szabadon engedték azt az öt férfit, akiket előző nap vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében. A létesítményt az amerikai légierő használja. Az érintetteket robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával tartóztatták le. A legutóbbi közlés szerint valamennyien brit állampolgárok.

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Kezdőlap    Belföld    Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök – a nap hírei

a nap hírei

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hankó balázs

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

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Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték

Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték
Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten a Hír Tv információi szerint. Ügyvédje elmondta: a volt miniszter vallomást tett. Hankó Balázst éjszaka Kecskemétre vitték, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását.
 

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„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

Noha még nem rúgott gólt a Nemzetek Ligája-sorozatban, Schäfer András pozitív várakozásokat fogalmazott meg az észak-írország 0-0-s döntetlent elemezve, Csinger Márk szerint kéne egy gólt találni. Willi Orbán ezzel egyetértve úgy látja, jól játszik a magyar válogatott, csak épp peches. Marco Rossi egy piros lapot hiányolt a meccsen Bolla Bendegúz sérülésekor.
 

Gól nélküli döntetlen Belfastban

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2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
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Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát; Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát szintén felfüggesztették. Magyar Péter parlamenti felszólalásában az ügyészség iránti közbizalom helyreállításáról beszélt, a választás előtt kiosztott több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás egy részét tiltott pártfinanszírozásnak nevezte, Seszták ügyében pedig több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénzről beszélt. Saját ügyét politikai provokációnak nevezte, és közölte, hogy kihallgatása esetén maga is feljelentéseket tesz. Baka András köztársasági elnök új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, miután az Országgyűlés másodszor is elutasította Szathmáry Zoltán jelölését. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vett saját hatáskörbe, amelyek egy minisztert, önkormányzati szereplőket és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, milliárdos korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkkal. Új nyomozati iratok kerültek elő az ukrán „aranykonvoj” ügyében is, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására; a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz és Szathmáry Zoltán testvéréhez is elérnek.

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Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei

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A szeptember 25-i szegedi közgyűlésen szokatlanul éles vita alakult ki Botka László polgármester és az Összefogás Szeged Jövőjéért frakciója között.

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