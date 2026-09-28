Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök – a nap hírei

Új legfőbbügyész-jelöltet állít a köztársasági elnök, miután az Országgyűlés nem választotta meg Szathmáry Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett, és visszautasította, hogy Szathmáry Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyész embere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, hogy tudott a jelölt testvérének érintettségéről az ukrán aranykonvoj ügyben.

Kihirdették a Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló határozatokat a Magyar Közlönyben. A parlament hétfő délelőtt rendkívüli ülésen függesztette fel a két korábbi fideszes és KDNP-s miniszter, továbbá a miniszterelnök mentelmi jogát. A legfőbbügyész-helyettes a múlt héten kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését a kormányfő esetében lopás gyanúja miatt, Hankó Balázs esetében 17,3 milliárd forintos különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Seszták Miklós ügyében több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadása miatt.

Őrizetbe vette Seszták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az Országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését.

Megkapta az idézést az ügyészségtől Hankó Balázs, aki ezután elhagyta a parlament épületét. Ezt a Fidesz-frakció jelentette be közösségi-oldalán. A volt kulturális és innovációs miniszter korábban azt mondta, hogy nem bujkál, de nem hagyja el az Országházat, amíg ki nem derül, milyen intézkedést terveznek vele szemben. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője politikai eljárásnak és koncepciós pernek nevezte Hankó Balázs ügyét.

Négy büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja, az úgynevezett Volánbusz-ügy miatt indult. A negyedik ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3,6 milliárd forintos propaganda- és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi-film miatt – erősítette meg a Telexnek a NAV. Az eljárás a Most vagy soha! című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákay Philip két éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebbje.

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta: a Tisza-kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az Alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani.

A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyett szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézy Erzsébet segítséget kért a szavazásban Schummer Orsolyától. Bóka János az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést.

Váradi Enikő kapott megbízást a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói feladatainak ellátására. Az egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt.

Új vezető tölti be a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöki tisztségét. Asztalos Pétert nyílt pályázati eljárásban, hat érvényes pályázó közül választották ki. Az új vezetés egyik első feladata az intézet működésének és szakmai munkájának áttekintése. A KINCS a minisztérium, ezen belül a Szociális, Család- és Idősügyi Államtitkárság kutatói háttérintézményeként működik tovább.

Összesen 5 európai védelmi célú, közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió Tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr-, lég- és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.

Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközép blokk. Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata Párt vezetője közölte, hogy a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége kormányt alakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kristersson, a Mérsékelt Párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást.

Feltételesen szabadon engedték azt az öt férfit, akiket előző nap vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében. A létesítményt az amerikai légierő használja. Az érintetteket robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával tartóztatták le. A legutóbbi közlés szerint valamennyien brit állampolgárok.