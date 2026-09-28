ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.28
usd:
323.05
bux:
149155.36
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Szûcs Tamás (b) és az északír Shea Charles a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában játszott Észak-Írország - Magyarország mérkõzésen a belfasti Windsor Parkban 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

Infostart

Noha még nem rúgott gólt a Nemzetek Ligája-sorozatban, Schäfer András pozitív várakozásokat fogalmazott meg az észak-írország 0-0-s döntetlent elemezve, Csinger Márk szerint kéne egy gólt találni. Willi Orbán ezzel egyetértve úgy látja, jól játszik a magyar válogatott, csak épp peches. Marco Rossi egy piros lapot hiányolt a meccsen Bolla Bendegúz sérülésekor.

Az Ukrajna elleni hazai vereség után 3 nappal a magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent ért el Észak-Írországban a Nemzetek Ligájában, és mivel a csoport másik mérkőzésén Ukrajna és Grúzia ugyanennyire ment egymással, továbbra is teljesen nyílt a verseny a viaskodók között, amint azt a papírforma ígérte is. Péntek este lehet majd zárkózni a Puskás Arénában 1 pontosként a most 4 pontos grúzokra épp ellenük és a szintén 4 pontos ukránokra, feltéve, hogy keleti szomszédaink kikapnak Észak-Írországtól.

A mostani, észak-írországi találkozót a közvetítő M4 Sportnak értékelték a főszereplők.

Schäfer András (középpályás): elszalasztott esély volt ez, a második félidőben már jól nézett ki a játékunk, győzelmet érdemeltünk volna. Most jön még két találkozó, a mostani második félidei teljesítményünket kell továbbvinni oda is, és akkor örülni fognak a nézők is jó eredményeknek. A csapatösszhang nagyon fontos lesz, jönnek mérkőzések, ahol a kvalitás a mi oldalunkon lesz. Nem akarok bírózni, de egy tiszta északír piros lap elmaradt az első félidőben, remélem, a következő meccsen visszaadja a sors, illetve hát sokkal több helyzet kell ahhoz, hogy győzzünk. Két meccsen nem rúgtunk gólt, ennek ellenére pozitívan látom ezt a történetet. Ha a szerencse ellenünk van, még többet kell tenni a győzelemért.

Csinger Márk (védő): három pontot szerettünk volna szerezni, mindent megtettünk, a párharcokat nyertük, elöl voltunk balszerencsések, de jönni fog a győzelem is nemsoká. Az első félidőben kellemetlen stílussal találkoztunk, de a második félidőben könnyebben átjátszottuk az északíreket. Hátul le kell hozni nullára a meccset, elöl meg gólt rúgni, ez volna a recept.

Willi Orbán (védő): közelebb voltunk, hogy mi találjunk be, elöl szerencsétlenek voltunk, összességében szerintem rendben volt a játékunk. Tovább kell lépnünk, az előző meccsen sem játszottunk rosszul, csak nem koncentráltunk eléggé. Kellenek lehetőségek, és ki is kell használni őket. Egy pontunk van, javulnunk kell, tovább dolgoznunk. Grúziát meg kell verni otthon.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): nem engedtünk sok teret az ellenfélnek, de az első félidőben azért néha hibáztunk. Elöl sokkal több volt a hiba, és hiába volt karakteres a játékunk és jók a statisztikáink, nem tudtunk nyerni, várjuk a Grúzia elleni találkozót. Bolla Redzic és Tóth Rajmund után a harmadik sérültünk két meccs alatt az eddigiek mellé, ráadásul a Bolla Bendegúz elleni szabálytalanság egy szándékos taposás volt, ami piros lapot ér. Az elején is megmondtam, nincs könnyű ellenfél, nem hiszem, hogy bárki számított rá, hogy két forduló után sereghajtók leszünk. Jelentősek az elvárások Magyarországon, de ez nem nagy probléma. Megpróbálom edzőként mindig a legjobbat nyújtani, de Magyarországon megszokott sportág, hogy számonkérik az emberek, hogy miért ez játszott, miért nem az. A koncentrációban kell fejlődnie a csapatnak, illetve a gólszerzésben, az eredmény az, amiért kritika érhet minket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    „Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

labdarúgás

magyar válogatott

észak-írország

marco rossi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték

Őrizetbe vették Hankó Balázst, vallomást tett, majd Kecskemétre vitték
Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten a Hír Tv információi szerint. Ügyvédje elmondta: a volt miniszter vallomást tett. Hankó Balázst éjszaka Kecskemétre vitték, ott fogják lefolytatni gyanúsítotti kihallgatását.
 

Beidézte Hankó Balázst az ügyészség, Forsthoffer Ágnestől is kapott levelet

Forsthoffer Ágnes kemény üzenetet küldött Hankó Balázsnak

Vagyonvisszaszerzés: 3 milliárd forint értékben került sor vagyonelemek biztosítására

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

Magyar Péter: a fideszesek ne fenyegessék a civileket, mert ők nem loptak közpénzt, így félnivalójuk sincs

Nyomozás a Most vagy soha! című film állami támogatásának ügyében

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

Noha még nem rúgott gólt a Nemzetek Ligája-sorozatban, Schäfer András pozitív várakozásokat fogalmazott meg az észak-írország 0-0-s döntetlent elemezve, Csinger Márk szerint kéne egy gólt találni. Willi Orbán ezzel egyetértve úgy látja, jól játszik a magyar válogatott, csak épp peches. Marco Rossi egy piros lapot hiányolt a meccsen Bolla Bendegúz sérülésekor.
 

Gól nélküli döntetlen Belfastban

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Tisza-kormány: Seszták Miklós őrizetben, új jelöltet keres Baka András

Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát; Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogát szintén felfüggesztették. Magyar Péter parlamenti felszólalásában az ügyészség iránti közbizalom helyreállításáról beszélt, a választás előtt kiosztott több mint 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás egy részét tiltott pártfinanszírozásnak nevezte, Seszták ügyében pedig több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénzről beszélt. Saját ügyét politikai provokációnak nevezte, és közölte, hogy kihallgatása esetén maga is feljelentéseket tesz. Baka András köztársasági elnök új jelöltet keres a legfőbb ügyészi posztra, miután az Országgyűlés másodszor is elutasította Szathmáry Zoltán jelölését. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal négy kiemelt jelentőségű büntetőügyet vett saját hatáskörbe, amelyek egy minisztert, önkormányzati szereplőket és a Szuverenitásvédelmi Hivatalt érintik, milliárdos korrupciós, illetve hűtlen kezelési gyanúkkal. Új nyomozati iratok kerültek elő az ukrán „aranykonvoj” ügyében is, amelyek szerint Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adhatott utasítást a 27 milliárd forintos vagyon tavaszi lefoglalására; a nyomozás szálai magas rangú titkosszolgálati vezetőkhöz és Szathmáry Zoltán testvéréhez is elérnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei

Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei

A szeptember 25-i szegedi közgyűlésen szokatlanul éles vita alakult ki Botka László polgármester és az Összefogás Szeged Jövőjéért frakciója között.

BBC
Business Sport Travel Science
Five men arrested in RAF Fairford incident released on police bail

Five men arrested in RAF Fairford incident released on police bail

Police are exploring whether proxies or individuals working on behalf of a foreign state are involved.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 20:45
Gól nélküli döntetlen Belfastban
2026. szeptember 28. 18:35
„Kislányból most nagylány lett” – Kovács István méltatta az Eb-aranyérmes Kuhta Vladiszlavát
×
×