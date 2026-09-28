„Elszalasztott esély volt ez, elmaradt egy piros” – visszhangok az északír–magyar után

Az Ukrajna elleni hazai vereség után 3 nappal a magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent ért el Észak-Írországban a Nemzetek Ligájában, és mivel a csoport másik mérkőzésén Ukrajna és Grúzia ugyanennyire ment egymással, továbbra is teljesen nyílt a verseny a viaskodók között, amint azt a papírforma ígérte is. Péntek este lehet majd zárkózni a Puskás Arénában 1 pontosként a most 4 pontos grúzokra épp ellenük és a szintén 4 pontos ukránokra, feltéve, hogy keleti szomszédaink kikapnak Észak-Írországtól.

A mostani, észak-írországi találkozót a közvetítő M4 Sportnak értékelték a főszereplők.

Schäfer András (középpályás): elszalasztott esély volt ez, a második félidőben már jól nézett ki a játékunk, győzelmet érdemeltünk volna. Most jön még két találkozó, a mostani második félidei teljesítményünket kell továbbvinni oda is, és akkor örülni fognak a nézők is jó eredményeknek. A csapatösszhang nagyon fontos lesz, jönnek mérkőzések, ahol a kvalitás a mi oldalunkon lesz. Nem akarok bírózni, de egy tiszta északír piros lap elmaradt az első félidőben, remélem, a következő meccsen visszaadja a sors, illetve hát sokkal több helyzet kell ahhoz, hogy győzzünk. Két meccsen nem rúgtunk gólt, ennek ellenére pozitívan látom ezt a történetet. Ha a szerencse ellenünk van, még többet kell tenni a győzelemért.

Csinger Márk (védő): három pontot szerettünk volna szerezni, mindent megtettünk, a párharcokat nyertük, elöl voltunk balszerencsések, de jönni fog a győzelem is nemsoká. Az első félidőben kellemetlen stílussal találkoztunk, de a második félidőben könnyebben átjátszottuk az északíreket. Hátul le kell hozni nullára a meccset, elöl meg gólt rúgni, ez volna a recept.

Willi Orbán (védő): közelebb voltunk, hogy mi találjunk be, elöl szerencsétlenek voltunk, összességében szerintem rendben volt a játékunk. Tovább kell lépnünk, az előző meccsen sem játszottunk rosszul, csak nem koncentráltunk eléggé. Kellenek lehetőségek, és ki is kell használni őket. Egy pontunk van, javulnunk kell, tovább dolgoznunk. Grúziát meg kell verni otthon.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): nem engedtünk sok teret az ellenfélnek, de az első félidőben azért néha hibáztunk. Elöl sokkal több volt a hiba, és hiába volt karakteres a játékunk és jók a statisztikáink, nem tudtunk nyerni, várjuk a Grúzia elleni találkozót. Bolla Redzic és Tóth Rajmund után a harmadik sérültünk két meccs alatt az eddigiek mellé, ráadásul a Bolla Bendegúz elleni szabálytalanság egy szándékos taposás volt, ami piros lapot ér. Az elején is megmondtam, nincs könnyű ellenfél, nem hiszem, hogy bárki számított rá, hogy két forduló után sereghajtók leszünk. Jelentősek az elvárások Magyarországon, de ez nem nagy probléma. Megpróbálom edzőként mindig a legjobbat nyújtani, de Magyarországon megszokott sportág, hogy számonkérik az emberek, hogy miért ez játszott, miért nem az. A koncentrációban kell fejlődnie a csapatnak, illetve a gólszerzésben, az eredmény az, amiért kritika érhet minket.