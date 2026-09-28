ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.23
usd:
322.79
bux:
149165.42
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Osztálytársuk megölését tervezhette két kamasz

Infostart

A két 15 éves pozsonyi fiatalt bilincsben szállították át Besztercebányára, ahol az ügyészség indítványozására a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

A Besztercebányai Specializált Büntetőbíróság letartóztatásba helyezett két pozsonyi középiskolást, akiket előre kitervelt gyilkosság előkészítésével gyanúsítanak. Feltételezések szerint az egyik osztálytársuk megölését tervezték – írja a topky.sk híradása nyomán az atv.hu.

A szlovák lap beszámolója szerint a két fiút péntek este fegyveres rendőri kíséret mellett szállították át Besztercebányára, majd később bilincsben érkeztek a bíróságra, ahol már kommandósok vitték őket a tárgyalóteremig.

A rendőrség megerősítette, hogy két fiatalkorúval szemben előre kitervelt emberölés előkészülete miatt indult eljárás, egyéb részleteket azonban nem közöltek. Az ügyészség mindkét gyanúsított letartóztatását indítványozta szökés veszélye miatt. A fiatalokat külön-külön hallgatták meg.

A tárgyaláson jelen voltak a szülők is. Olyan garanciák is szóba kerültek, amelyekkel a letartóztatás elkerülhető lett volna, azonban a bíróság ezeket nem fogadta el. Több mint 4 órába telt, míg megszületett a döntés. A bíróság részben helyt adott az ügyész indítványának, és mindkét 15 éves fiút letartóztatásba helyezte. A fiúk jogi képviselői fellebbeztek a döntés ellen, így az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hozhat végleges határozatot.

A rendőrség tájékoztatása szerint őrizetben tartják mind a két 15 évest, ellenük büntetőeljárás folyik. Martina Šemetková, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, hogy a nyomozás érdekében további információkat egyelőre nem hozhatnak nyilvánosságra. A két fiatalt a rendőri egységek visszaszállították a fogvatartási intézetbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Osztálytársuk megölését tervezhette két kamasz

gyilkosság

rendőrség

szlovákia

letartóztatás

nyomozás

középiskola

tervezés

besztercebánya

osztálytárs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után
Hankó Balázs átadta a magyar kultúra kasszáját a Fidesznek és Fidesz-közeli celebeknek, és szétosztották maguk között. Seszták Miklós volt miniszter sokmilliárd forint kenőpénzt kapott. Az ilyen ügyek miatt kulcsfontosságú, ki lesz a legfőbb ügyész – mondta Magyar Péter kormányfő az Országgyűlésben, immár saját mentelmi joga felfüggesztettségének tudatában.
 

„Hajtóvadászat folyik a jobboldal ellen” – Reakciók a kormányfő napirend előtti felszólalására

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Megszólalt Baka András: a demokrácia működik, új jelöltet fogok állítani legfőbb ügyésznek

138:0:1 – Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés Szathmáry Zoltánt

Feljelentés a társa helyett szavazó tiszás képviselő miatt

Az Országgyűlés kiadta Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát

Hankó Balázs: „a Parlamentben fogok tartózkodni”

Bóka János: Hankó Balázs koncepciós per áldozata

Magyar Péter mentelmi joga kiadása kapcsán a parlamentben: „mindig vállalom a felelősséget”

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.28. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, honnan szerezne pénzt a kormány a magasabb költségvetési hiányra

Most kiderül, honnan szerezne pénzt a kormány a magasabb költségvetési hiányra

Az idei állami gazdálkodás felismerhetetlenül eltávolodott az eredeti terveitől, a költségvetés úgy kilyukadt, hogy több ezer milliárd forinttal több hitelforrás bevonására kényszerül. Mindez kihat a teljes adósságkezelésre, amelyről jelenleg nincsenek pontos ismereteink, hiszen az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) adósságfinanszírozási terve a költségvetéssel együtt avult el. Ma viszont sokat tisztul a kép, hiszen hétfői sajtótájékoztatóján Tardos Gergely, az ÁKK vezérigazgatója bemutatja a szervezet idei friss finanszírozási tervét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen

Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen

Tanúvédelmi program keretében él a Manchester City pénzügyi szabálytalanságait leleplező Football Leaks mögött álló Rui Pinto.

BBC
Business Sport Travel Science
Five men arrested near RAF Fairford on suspicion of terror offences were UK nationals from London, police say

Five men arrested near RAF Fairford on suspicion of terror offences were UK nationals from London, police say

The men, all in their 20s, were arrested in Whelford near the RAF base early on Sunday morning.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 13:28
XIV. Leó pápa: „Isten nevét erőszak igazolására használni Isten nevének megszentségtelenítése”
2026. szeptember 28. 12:40
Átvette a lemondott Alekszandar Vucic szerb elnök feladatait a házelnök
×
×