Osztálytársuk megölését tervezhette két kamasz

A Besztercebányai Specializált Büntetőbíróság letartóztatásba helyezett két pozsonyi középiskolást, akiket előre kitervelt gyilkosság előkészítésével gyanúsítanak. Feltételezések szerint az egyik osztálytársuk megölését tervezték – írja a topky.sk híradása nyomán az atv.hu.

A szlovák lap beszámolója szerint a két fiút péntek este fegyveres rendőri kíséret mellett szállították át Besztercebányára, majd később bilincsben érkeztek a bíróságra, ahol már kommandósok vitték őket a tárgyalóteremig.

A rendőrség megerősítette, hogy két fiatalkorúval szemben előre kitervelt emberölés előkészülete miatt indult eljárás, egyéb részleteket azonban nem közöltek. Az ügyészség mindkét gyanúsított letartóztatását indítványozta szökés veszélye miatt. A fiatalokat külön-külön hallgatták meg.

A tárgyaláson jelen voltak a szülők is. Olyan garanciák is szóba kerültek, amelyekkel a letartóztatás elkerülhető lett volna, azonban a bíróság ezeket nem fogadta el. Több mint 4 órába telt, míg megszületett a döntés. A bíróság részben helyt adott az ügyész indítványának, és mindkét 15 éves fiút letartóztatásba helyezte. A fiúk jogi képviselői fellebbeztek a döntés ellen, így az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hozhat végleges határozatot.

A rendőrség tájékoztatása szerint őrizetben tartják mind a két 15 évest, ellenük büntetőeljárás folyik. Martina Šemetková, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, hogy a nyomozás érdekében további információkat egyelőre nem hozhatnak nyilvánosságra. A két fiatalt a rendőri egységek visszaszállították a fogvatartási intézetbe.