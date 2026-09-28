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Airsoft pisztoly
Nyitókép: Pixabay

Fegyveres rablás áldozata lett egy fiatal Salgótarjánban

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Letartóztattak egy 26 éves férfit, aki a gyanú szerint fegyvernek látszó tárggyal fenyegetett meg egy 18 éves fiút Salgótarjánban, majd összesen 13 ezer forintot követelt és szerzett meg tőle.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozásának adatai szerint a férfi szeptember 22-én délután Salgótarjánban szólította meg a 18 éves fiút. Azt állította, hogy gyermeke számára szeretne tápszert vásárolni, ezért 5000 forintot kért tőle.

A fiatal nem adott pénzt, és el akarta hagyni a helyszínt. Ekkor a férfi megmutatta a felsőruházatába rejtett, pisztolynak látszó tárgyat, miközben a kezét is rajta tartotta, és tovább követelte a pénzt.

A fegyver látványa és a férfi erőszakos fellépése komoly félelmet keltett a sértettben, ezért 10 ezer forintot adott át neki – írja az Index.

A gyanúsított ezután elindult a pénzzel, de rövid idő múlva visszafordult, és további 5 ezer forintot követelt. A fiú azonban már csak 3 ezer forintot tudott átadni.

A rendőrök a 26 éves férfit még a támadás napján elfogták Salgótarjánban.

A nála tartott kutatás során lefoglalták a maroklőfegyver utánzatát, valamint a sértettől elvett készpénz megmaradt részét, 4500 forintot.

A Salgótarjáni Járási Ügyészség fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A Salgótarjáni Járásbíróság nyomozási bírája az indítványnak helyt adott, és egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A férfi a döntés ellen fellebbezett, így a letartóztatásról szóló határozat egyelőre nem végleges.

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