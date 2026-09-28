Megváltoztatja a kormány az energiatároló-programot, 15 ezerrel több háztartás lesz érintett, de kevesebb pénzt lehet kapni

Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot, az akkumulátort telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról.

A már hivatalosan is megjelent változtatásokról korábban egy minisztériumi háttérbeszélgetésen értesült az Index. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba.

A minisztérium számításai szerint a tárolók ára kevesebb mint a felére esett a tavalyi piacfelméréshez képest, ugyanakkor az 1,8 millió forintos plafont azért hagyják ennél magasabban, hogy ne a legolcsóbb, gyenge minőségű vagy akár tűzveszélyes eszközök terjedjenek el, és garantáltan mindenki ki tudja építeni az eredetileg tervezett tárolókapacitást.

A programban ráadásul ezentúl kizárólag olyan tárolókat lehet majd telepíteni, amelyek távolról is vezérelhetők. A kormány ezzel azt akarja elérni, hogy a háztartási akkumulátorok később – megfelelő szerződés és piaci ösztönzők mellett – aggregátorokon vagy más közvetítőkön keresztül rendszerszintű szolgáltatásokba is bekapcsolhatók legyenek, ezzel segítve a hálózatot, piaci értékesítési lehetőséget teremtve a tulajdonosok számára az általuk megtermelt villamos energiára.

A változtatások a határidőket is érintik. A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a kivitelezői szerződések megkötésére és a jogosultság igazolására eredetileg szeptember végéig lett volna lehetőség, ezt azonban február végéig kitolják. A programban ráadásul két eltérő pályázói kör van: azok, akik a tároló mellett napelemes rendszerre is pályáztak, illetve azok, akik kizárólag akkumulátort telepítenének. Fontos ugyanakkor, hogy a most bejelentett, 1,8 millió forintban maximalizált támogatás kizárólag azokra a pályázókra vonatkozik, akik csak energiatárolóra jelentkeztek

A minisztérium a versenyben bízik, vagyis abban, hogy lesznek olyan cégek, amelyek az alacsonyabb támogatási összeg mellett, külön lakossági befizetés nélkül is elvégzik a beruházást.