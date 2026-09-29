Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz–KDNP) azt írta: a belváros kiemelt turisztikai célpont, ezért számukra az is fontos, hogy a turizmus fejlődése szabályos keretek között történjen a belvárosiak nyugalmának és a jogszerűen dolgozó szakemberek érdekeinek védelmével.

Az elmúlt időszakban több panasz is érkezett a jogosulatlanul végzett idegenvezetés miatt, ezért célzott helyszíni ellenőrzéseket kezdeményeztek a kerület kiemelt turisztikai területein – közölte.

A polgármester azt írta: a hatékonyabb fellépés érdekében a kerületek közötti együttműködést és az idegenvezetői szakmai szervezetek bevonását is erősítik.