Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

Hozzátették: a rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva hétfőn a parlamentben úgy fogalmazott, az „abszolút politikai filmszínház” újabb epizódjának forgatását szolgálja a rendőrök jelenléte az Országházban épületében.

„Azért vannak ma rendőrök az Országház épületében, hogy ezt a politikai látványműsort még hatékonyabban le lehessen forgatni anélkül, hogy ezt bármilyen nyomozás, taktikai szempont ezt indokolná vagy az igazság kiderítéséhez és a valósághoz bármi köze legyen” – fogalmazott, arra utalva, hogy a mentelmi jogát elvesztő Hankó Balázs (Fidesz) a Parlament épületében várja, hogy milyen intézkedéseket foganatosítanak vele szemben.

A kormányfő válaszában „ordas nagy hazugságnak” minősítette, hogy Bóka János azt mondta, rendőrök vannak az Országházban. Magyar Péter közölte: nincsenek rendőrök a Parlament épületében, erről Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatta. Hozzátette, a jelenlegi szabályok szerint az Országgyűlési Őrség látja el a rend védelmét az Országházban, oda más hatóságok csak a házelnök külön engedélyével léphetnek be.