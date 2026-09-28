ÉLŐ: Észak-Írország–Magyarország

A két összeállítás. Észak-Írország: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly, Donley, Price. Magyarország: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Szűcs T. – Jurek, Szoboszlai, Lukács D.

Tíz perc eltelt értékelhető esemény nélkül, óvatos mind a két csapat.

Inkább az északírek akarata érvényesül eddig, igaz, akciókat többnyire magyar labdaeladásból tudnak kezdeni.

A 20. percben jöt az első magyar kapuralövés, Jurek kísérletébe beleléptek.

A 30. percben Kelly kapura emelte a labdát, észlelve, hogy Tóth Balázs kinn áll. A magyar kapus bravúrral hárítani tudott.

Price rácsúszott Bolla lábára, a magyar védő megsérült, Osváth Attila állt a helyére.Bolla sérülkése súlyos. hordágyra fektették.

Csongvai is kapott egy sárga lapott, rossz ütemű szerelési kísérlete miatt.

A csatár Charles beleugrott Lukács Dánielbe, ezért kisebb csetepatéval ért véget a félidő.

Nem cserélt egyik csapat sem. Hasonló öt percet hozott a második játékrész eleje, mint amilyen az első 45 perc volt.