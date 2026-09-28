ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.25
usd:
323.06
bux:
149155.36
2026. szeptember 28. hétfő Vencel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A magyar (j) és az északír válogatott tagjai a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában játszott Észak-Írország - Magyarország mérkõzés kezdete elõtt a belfasti Windsor Parkban 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

ÉLŐ: Észak-Írország–Magyarország

Infostart

Tbilisziben döntetlent hozott a csoport első mai mérkőzése a georgiaiak és az ukránok között, így a magyar csapat sokat javíthat pozícióján Belfastban. Az ellenfél Észak-Írország, a Nemzetek Ligája B-divíziójában.

A két összeállítás. Észak-Írország: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly, Donley, Price. Magyarország: Tóth B. – Bolla B., Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Szűcs T. – Jurek, Szoboszlai, Lukács D.

Tíz perc eltelt értékelhető esemény nélkül, óvatos mind a két csapat.

Inkább az északírek akarata érvényesül eddig, igaz, akciókat többnyire magyar labdaeladásból tudnak kezdeni.

A 20. percben jöt az első magyar kapuralövés, Jurek kísérletébe beleléptek.

A 30. percben Kelly kapura emelte a labdát, észlelve, hogy Tóth Balázs kinn áll. A magyar kapus bravúrral hárítani tudott.

Price rácsúszott Bolla lábára, a magyar védő megsérült, Osváth Attila állt a helyére.Bolla sérülkése súlyos. hordágyra fektették.

Csongvai is kapott egy sárga lapott, rossz ütemű szerelési kísérlete miatt.

A csatár Charles beleugrott Lukács Dánielbe, ezért kisebb csetepatéval ért véget a félidő.

Nem cserélt egyik csapat sem. Hasonló öt percet hozott a második játékrész eleje, mint amilyen az első 45 perc volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    ÉLŐ: Észak-Írország–Magyarország

magyar labdarúgó-válogatott

északír csapat

nemzetek ligája

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Őrizetbe vették Hankó Balázst a Hír Tv szerint

Őrizetbe vették Hankó Balázst a Hír Tv szerint

Őrizetbe vették Hankó Balázs országgyűlési képviselőt hétfőn Budapesten a Hír Tv információi szerint.
 

Beidézte Hankó Balázst az ügyészség, Forsthoffer Ágnestől is kapott levelet

Forsthoffer Ágnes kemény üzenetet küldött Hankó Balázsnak

Magyar Péter napirend előtt a parlamentben a mentelmi jogok kiadása és Seszták Miklós őrizetbe vétele után

Vagyonvisszaszerzés: 3 milliárd forint értékben került sor vagyonelemek biztosítására

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

Magyar Péter: a fideszesek ne fenyegessék a civileket, mert ők nem loptak közpénzt, így félnivalójuk sincs

Nyomozás a Most vagy soha! című film állami támogatásának ügyében

„Hajtóvadászat folyik a jobboldal ellen” – Reakciók a kormányfő napirend előtti felszólalására

Hankó Balázs megszólalt

Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

ÉLŐ: Észak-Írország–Magyarország

ÉLŐ: Észak-Írország–Magyarország

Tbilisziben döntetlent hozott a csoport első mai mérkőzése a georgiaiak és az ukránok között, így a magyar csapat sokat javíthat pozícióján Belfastban. Az ellenfél Észak-Írország, a Nemzetek Ligája B-divíziójában.
VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a figyelmeztetés: új szövetség épül Oroszország körül, teljesen átalakulhat a háború

Megérkezett a figyelmeztetés: új szövetség épül Oroszország körül, teljesen átalakulhat a háború

A hibrid támadások célja, hogy félelmet keltsenek és meggyengítsék Ukrajna támogatásának egységét – jelentette ki Alexus Grynkewich tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka hétfőn Brüsszelben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei

Valami nagyon rossz irányba változik Szegeden? Kitálaltak Botka László korábbi szövetségesei

A szeptember 25-i szegedi közgyűlésen szokatlanul éles vita alakult ki Botka László polgármester és az Összefogás Szeged Jövőjéért frakciója között.

BBC
Business Sport Travel Science
RAF Fairford suspects released on bail, head of counter-terror police says

RAF Fairford suspects released on bail, head of counter-terror police says

Laurence Taylor says the five men arrested on Sunday are still under investigation as police consider multiple lines of inquiry, including the possible involvement of a foreign state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 28. 18:35
„Kislányból most nagylány lett” – Kovács István méltatta az Eb-aranyérmes Kuhta Vladiszlavát
2026. szeptember 28. 17:32
Szabados Gábor: a Man. City ügye egész Angliát megrázhatja, nemzetközi következményei is lehetnek
×
×