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Panoramic view of the Szigliget mountain and the lake Balaton on BalatonfelvidĂŠk area of Hungary with vineyards wine region during autumn, near sunset, pink colors, storm coming
Nyitókép: Matyas Levente Sipos/Getty Images

Európa is felfigyelt a Balatonra

Infostart

A Balaton-felvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt megkapta az Európai Kulturális Turizmus Hálózat (European Cultural Tourism Network - ECTN) szakmai díjának harmadik helyezését - tájékoztatta a Balaton Fejlesztési Tanács az MTI-t.

A díjat a szombaton zárult 19. Európai Kulturális Turizmus Konferencián, a görögországi Szkiáthosz városában adták át.

Az ECTN 2014 óta évente meghatározott tematika alapján ítéli oda az általa alapított díjat turisztikai célpontoknak Európa-szerte. Az idei kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett, amelyeket hat kategóriában értékelt a zsűri. A BFT szervezete a "Digitalizáció az okos turizmusban - a látogatói élmények javítása" kategóriában ért el harmadik helyezést.

A díjazott projektről ismertették: 2018-2023 között egyebek közt Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsonytomaj, Tihany és a Folly Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Balatonfüreden az Esterházy-kastély felújításával Nyaralástörténeti Látogatóközpont jött létre, amely a Balatonfüredhez és a Balatonhoz kötődő nyaralási kultúra különböző korszakait mutatja be.

  • Szigligeten a vár új, interaktív és élményalapú kiállítási elemekkel gazdagodott, míg Hévízen a Festetics sétány szabadtéri kiállítótérként újult meg, amely a Hévízi-tó gyógyászati értékeit és a környező élővilágot mutatja be játékos, múzeumpedagógiai elemekkel kiegészítve. Keszthelyen a Festetics-kastély turisztikai szolgáltatásai fejlődtek, többek között a díszkapu felújításával és a többnyelvű digitális visualguide bővítésével.
  • Badacsonytomajon a Kisfaludy út élménysétánnyá alakult, szabadtéri interaktív kiállítási elemekkel, pihenő- és kilátópontokkal, amelyek a badacsonyi táj, a helyi történelem, a borkultúra és a kulturális örökség értékeit mutatják be. A Folly Arborétumban interaktív borászati kiállítás és látogatóközpont jött létre, amely az arborétum története mellett a Balaton-felvidék természeti értékeit, növény- és állatvilágát, valamint borászati hagyományait is bemutatja.
  • Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, amely multifunkcionális közösségi és kiállítótérként működik, emellett megújult a Visszhangdomb történeti parkja, valamint az Apátsági Múzeum állandó kiállítása és új Napváró terasz is kialakult - sorolja a közlemény.

A projekt részeként a Balaton-felvidéki kultúrtáj egységes bemutatását szolgáló digitális tartalmak és infokommunikációs eszközök is készültek, egyebek között egy telefonos applikáció, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését - tájékoztatott a BFT.

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