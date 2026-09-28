Őrizetbe vették Seszták Miklós volt KDNP-s minisztert

Hétfőn délelőtt, néhány perccel azután, hogy az Országgyűlés megszavazta Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését, a KDNP országgyűlési képviselője bement a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) budapesti épületébe vallomást tenni – írta a 24.hu.

Előzőleg az Országgyűlés kiadta Seszták Miklós mentelmi jogát.

Szavazásokkal kezdődött az Országgyűlés hétfői „dupla” ülése, a reggeli rendkívüli ülésen döntöttek a mentelmi jogokról. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a reggeli ülésen. Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának kiadását egyhangúlag megszavazták, a Tisza mellett a Mi Hazánk is.

Seszták Miklós ügyében hivatali vesztegetés és annak elfogadása ügyében kérték ki a mentelmi jogot.

A mentelmi bizottság tiszás alelnöke ezután részletesen ismertette a Volánbusz-ügyet, amelyben a KDNP-s volt miniszter több milliárd forint korrupciós pénzt vett át tanúvallomások, hangfelvételek és más bizonyítékok szerint.

11 oldalon sorolja 12,6 milliárd forintnyi vesztegetési pénz ügyét az ügyészségi okirat.

Seszták Miklós nem jelent meg az ülésen, az ellenzéki képviselők nem adtak be voksot, így a mentelmi bizottság most sem tudta javasolni a mentelmi jogkiadását.

Az Országgyűlés ezután szavazott: 139 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett kiadta Seszták Mikós mentelmi jogát. Vagyis a Fidesz és KDNP ismét nem volt jelen, a Tisza és a Mi Hazánk egységesen igennel szavazott.

Az MTI összefoglalója szerint az ügyészség a múlt heti közleményében emlékeztetett: Seszták Miklós 2014 júniusától 2018 májusáig volt nemzeti fejlesztési miniszter, ekkor feladatai közé tartozott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felügyelete, illetve közlekedés területén a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Volánbusz Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta. A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és az ügyben már letartóztatott Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatójaként a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

A közlemény szerint egy építőipari beruházásokkal foglalkozó cégcsoport képviselője, a reménybeli állami megrendelések fejében felajánlotta, hogy minden beruházás után az egyes szerződésekben meghatározott vállalkozói díj 10 százalékát visszajuttatja Seszták Miklósnak, ugyancsak közvetítőkön keresztül. A kérdéses cégcsoport 2015 és 2018 között több kiemelt állami beruházást nyert el, amellyel összefüggésben a gyanú szerint több mint 1 milliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek.