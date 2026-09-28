„Kislányból most nagylány lett” – Kovács István méltatta az Eb-aranyérmes Kuhta Vladiszlavát

Mint ismeretes, Kuhta Vladiszlava remek teljesítménnyel, egyhangú pontozással megnyerte az 57 kilogramm fináléját, így aranyérmet nyert a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján. Szira Zsófia korábban bronzérmet nyert +80 kilogrammban, míg Hámori Luca a 65 kilogrammosok között lett ezüstérmes.

„Akár azt is mondhatjuk, főleg az arany miatt, hogy elégedettek vagyunk, és elégedettnek kell lennünk, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy volt egy jó pár olyan mérkőzés, ahol talán nekünk is kedvezhettek volna, vagy az igazság inkább azt szolgálta volna, hogy a mi versenyzőnk menjen tovább, és akkor még ennél is lehetett volna fényesebb – összegezte az Európa-bajnokságot Kovács István az InfoRádióban.

Ami még talán ennél is fontosabb viszont, hogy azok a kiemelt versenyzőink, akik szerintünk a Los Angeles-i olimpián a csapatba kerülésre, vagy akár az éremre is esélyesek, azok szerencsére mind szinte egytől egyig jól teljesítettek és hozták azt, amit szerettünk volna – tette hozzá a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, megismételve, hogy elégedettek a három éremmel.

Kovács István szerint mind a három versenyzőben benne volt a jó szereplés. Mint mondta, noha Hámori Luca még soha életében nem szerzett érmet nagy eseményen, világversenyen, a párizsi olimpián történtek miatt talán ő a legismertebb versenyző, ezért rajta lehetett egyfajta nyomás, teher, hogy jó lenne már ezt az ismertséget, meg az egyébként egészen kiváló boksztudást és felkészültséget éremre is váltani, ami rögtön egy ezüstérmet jelentett. Bár Hámori Lujca a torna után úgy nyilatkozott, hogy mindent kiadott magából, a szövetség elnöke szerint orosz ellenfele verhető lett volna; „ha picit összeszedettebb, amin a későbbiekben természetesen lehet még javítani, meg lehetett volna neki is az aranyérme”.

Kuhta Vladiszlavát „csodálatos teremtménynek” tartja. A kazah származású, de nagyon régóta már Magyarországon készülő, sőt a magyar nyelvvel is már egész jól megbarátkozó, és önmagát teljes egészében most már magyarnak valló „fantasztikus” sportolóról tizenvalahány hónappal ezelőtt már majdhogynem lemondott sportág, de aztán a mestere és klubja „olyan szinten rakták össze ezt a kislányt, hogy az idei évben szinte mindenhol, ahol elindult, aranyérmet nyert, nagyon meggyőző ökölvívással”. A szófiai Eb-n is kérdés nélkül ment át az ellenfelein, még a nálánál sokkal erősebb orosz ökölvívón is a döntőben, tehát nagyon kiemelkedő volt még a magyar csapatból is, de majdhogynem az egész női ökölvívó mezőnyből ezzel a céltudatossággal, magabiztossággal, és a mellé társuló nagyon-nagyon kedves, aranyos modorával. Mondhatni, hogy a kislányból most nagylány lett ezen az Európa-bajnokságon – fogalmazott Kovács István.

Szilas Zsófi esete pedig azért különleges a szövetség elnöke szerint, mert ha a +80 kilogrammban 100 kilósan indult volna, akkor szerinte meg is nyerhette volna.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.