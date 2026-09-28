Beidézte Hankó Balázst az ügyészség, Forsthoffer Ágnestől is kapott levelet

Hankó Balázs fideszes képviselő hétfőn 19:20-kor megkapta az idézést az ügyészségtől – jelentette be a Fidesz-frakció Facebook-oldalán.

Hankó azt közölte, kapott egy levelet Forsthoffer Ágnestől, miszerint el kell hagynia a Parlament épületét. Ezt követően távozott az épületből.

Az Országgyűlés hétfői, rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós mentelmi jogát. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát az NKA-ügyben kérte ki az ügyészség.

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter hétfőn azt mondta, hogy nem hagyja el az Országházat, amíg ki nem derül, milyen intézkedést terveznek vele szemben.

A volt miniszter „politikai fogságra készülő hazafiként” definiálta magát.

A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes szeptember 22-én kezdeményezte Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt. Az ügyészség gyanúja szerint az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó irányításával használták fel jogellenes cselekményre. Az ügyben korábban letartóztatták Bús Balázst és Hankó egykori kabinetfőnökét, Konczos Nórát is, akit azóta kiengedtek.