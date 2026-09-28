Új pályázat a fogyatékkal élők támogatására

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, hogy új pályázatokkal segítik a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat, a több mint 460 millió forintos támogatásra az őket segítő szervezetek pályázhatnak.

Azt írta, a most megnyíló forrásokból támogatják a segítő és terápiás kutyák kiképzését és alkalmazását, a fogyatékos gyermeket vagy felnőttet nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint a fogyatékossággal élő embereket segítő szervezetek szakmai programjait, azok fejlesztését és új szolgáltatások elindítását.

A pályázatban elérhető forrásokkal azokat a helyi közösségeket és szervezeteket szeretnénk segíteni, amelyek a fogyatékossággal élő embereket és családjaikat támogatják, ismerik a problémáikat, tudják, mire van szükségük, valamint segítenek a szolgáltatáshiányok csökkentésében és az egyenlő esélyű hozzáférés erősítésében – írta a miniszter.

A tájékoztatás szerint a pályázatok benyújtási határideje október 26-a, a pályázatról további információt a https://www.nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok oldalon lehet olvasni.