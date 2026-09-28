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Esőcseppek rajzolnak vízgyűrűket egy tócsa vagy tó felszínére.
Nyitókép: Unsplash

Érkezhetnek végre a kiadós őszi esők?

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Az ország jelentős részén már több havi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, így egyre nagyobb szükség lenne az áztató őszi esőzésekre.

A szeptemberi változékony időjárás többször is hozott csapadékot Magyarországra, ám általában csak kisebb mennyiségben, ami nem volt képes pótolni a korábban kialakult tetemes vízhiányt, így tovább fokozódott az aszály. Helyenként 3-4 hónapnyi csapadékmennyiség is hiányzik a talajból – írja az Agroinform.

A hőmérsékletet tekintve az október még mentesnek ígérkezik az igazán nagy szélsőségektől, bár éjszaka már fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet, sőt a hónap második felében akár keményebb fagy is előfordulhat.

Csapadékosságát tekintve október a legszárazabb őszi hónap, lévén az októberi havi csapadékösszeg országos átlaga ugyanis 47 milliméter - írja a lap. Emellett a csapadék havi eloszlása sem egyenletes, a Dunántúl déli részén szokott esni a legtöbb (átlagosan 53-56 mm), és az Alföld északi vidékein a legkevesebb eső (sokéves átlagban 38 mm körüli érték). A mezőgazdasági szakportál a következő előrejelzéseket adta az előttünk álló hónapra:

Október 1-11:

A hónap első dekádjának nagy részében folytatódik a szeptember végén kezdődött vénasszonyok nyara. Szélsőségektől mentes hőmérsékletek jellemzik majd az időt, a hajnalok fagymentesek lesznek és délutánra is csak 20-25 fok körüli értékre melegszik jobbára a levegő. Mivel az időjárási frontok zömmel elkerülik hazánkat, emiatt számottevő csapadék az időszak nagy részében nem várható.

A jelenlegi előrejelzések alapján arra azonban komoly esély van, hogy az időszak vége felé már változékonyabbra fordul az idő, elérhetnek bennünket a nyugat felől érkező időjárási frontok és többfelé, elsősorban nyugaton és északon, számíthatunk esőre, záporra, zivatarra.

Október 12-18:

A hónap közepén folytatódik ugyan a változékony idő, több időjárási front is elsuhan majd a közelünkben, de a nagyobb csapadékot adó felhőzetük tőlünk zömmel északra vonul majd el, így a hét végéig nem valószínű országos, kiadós eső. A hőmérséklet nem változik jelentősen a korábbi időszakhoz képest, maradnak a 20 fok körüli csúcshőmérsékletek és továbbra is fagymentesek lesznek az éjszakák.

Október 19-25:

A hét első napjaiban elér bennünket egy olyan hidegfront, amiből már több helyen számíthatunk esőre. A csapadékos idő, majd a front mögött érkező hideg levegő hatására akkor visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. A folytatásban, a hét második felében ismét szárazabbra fordul az idő, több lesz a napsütés és így a hét végére visszatér a mérsékelten meleg, őszi, kirándulóidő.

Október 26-31:

A hónap utolsó hetében folytatódik a jobbára csendes, őszi idő. Komolyabb csapadékot hozó időjárási front érkezése nem valószínű, időjárásunkat a Kelet-Európa felett elhelyezkedő anticiklon alakítja, amely fokozatosan egyre hűvösebb levegőt szállít kelet felől térségünkbe.

Az éjszakai órákban többfelé képződhet köd, ami napközben helyenként már csak lassan oszlik majd fel, emiatt a hét vége közeledtével, elsősorban az ország keleti felén egyre jobban csökken a nappali felmelegedés mértéke. Az éjszakai órákban hazánk északkeleti vidékein fagyra is számíthatunk.

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Kezdőlap    Belföld    Érkezhetnek végre a kiadós őszi esők?

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