A pápa felszólította Európát: a békéért ideje engedményeket tenni

„Sajnos, jelenleg újra fellángolt a háború, még Európában is, ahol az értelmetlen mészárlás naponta számtalan civil áldozatot követel” – mondta a katolikus egyházfő a kelet-franciaországi Metzben politikai és vallási vezetők előtt tartott beszédében, anélkül, hogy megnevezte volna Ukrajnát.

„Elengedhetetlen, hogy türelmes párbeszédet folytassunk, bátorságot tanúsítsunk a tárgyalások során, és készen álljunk arra, hogy bizonyos álláspontokat feláldozzunk a béke érdekében” – tette hozzá a pápa, aki Emmanuel Macron francia elnök jelenlétében beszélt.

„Az emberi kapcsolatok, az államok közötti emberi kapcsolatok egyre barbárabbá válnak (…) a szó értékét megvetik, ehelyett hazugságokkal és megtévesztéssel kérkednek” – tette hozzá.

A pápa szerint Európa a történelme miatt „vethet véget ennek az ördögi körnek”.

„Az elmúlt 80 évben (Európa) nagyrészt bebizonyította, hogy lehetséges eltérő véleményeket, követeléseket és érdekeket érvényesíteni, ha inkább találkozunk, nem pedig szembeszállunk” – fogalmazott.

„Európa meg tudja állítani ezt a spirált a másik iránti tisztelettel, amelyet sikerült gyakorolnia és megőriznie” – hívta fel a figyelmet, méltatva „a nemzetközi jogot és a multilaterális megoldásokat” mint „a legjobb ellenszert a dominálási szándék ellen”.