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BYD Seal U típusú elektromos autó márkajelzése a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Ehhez meg kell kérdeznünk a kormányt” – Botka László a BYD adókedvezményéről

Infostart / InfoRádió

Egyelőre nem tűzte napirendre a szegedi közgyűlés a BYD gyárat is érintő adókedvezmény-eltörlését, előtte ugyanis választ várnak a kormánytól arra a kérdésre, hogy a lépés nem veszélyeztetné-e a kínai vállalat magyarországi terveit és befektetéseit.

A BYD-nek nincs adómentessége Szegeden – hangsúlyozta a városi közgyűlés pénteki ülésén Botka László polgármester. A városvezető emlékeztetett 2023 év elején kormányhatározattal alakítottak ki ipari parkot Szegeden, amihez a kormány kérésének megfelelően – maximum 5 évig terjedő – adókedvezményt nyújtottak a befektetőknek.

„Mert ez vonzóvá teheti a területet, és az önkormányzatnak így is megéri, mert az iparűzési adóból nagyságrendileg több forrás jön be, mint az építményadóból, tehát anyagilag jól járunk. Amikor ez a kormányzati kérés 2023 első felében beérkezett hozzám, leültem az összes frakcióval, mindent elmondtam nekik, és megkérdeztem, hogy mi a véleményük. Egyöntetű, egyhangú volt az, hogy értjük, ezt meg kell csinálnunk, mert a városnak ez előny, haszon, mindenképpen megéri” – fogalmazott a pénteki ülésen Botka László.

A szegedi közgyűlés 2023 szeptemberében szavazta meg az ötéves adókedvezményt. A BYD beruházása csak három hónappal később került Szegedre – tette hozzá a polgármester, aki szerint célszerű lenne az új kormányt megkérdezni, hogy lát-e nemzetgazdasági kockázatot abban, hogy egy nagyberuházás esetében – aki feltehetően annak a tudatában döntött Magyarország és Szeged mellett, hogy ez a kedvezmény van –, elvonják-e ezt a kedvezményt

Emlékeztetett, hogy a BYD nem csak Szegeden ruház be, hanem egy több mint 2000 fős európai központot hoz létre Budapesten, ennek a kiépítése zajlik, kutatás-fejlesztést is fog odavinni, plusz a tíz éve működő komáromi elektromos autóbuszgyárát több ütemben fejleszteni akarja, plusz a fóti elektromos alkatrészgyártó cégét is fejleszteni akarja. Ezek a beruházások vezető közgazdászok szerint 1,5-2 százalékkal fogják meglökni a magyar GDP növekedést – hangsúlyozta.

Botka László elmondta, hogy levélben fordultak – még július elején – Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez, hogy a kormány foglaljon állást az adókedvezmény esetleges eltörléséről, azóta azonban nem érkezett válasz, amit a polgármester megért, hisz nyár volt, az új kormánynak pedig fel kellett állnia.

Tudomása szerint a BYD és a Gazdasági Minisztérium között már több tárgyalási forduló volt, amik konstruktívan zajlottak,

a felek pedig biztosították egymást, hogy Magyarország és a BYD érdeke is, hogy ezek a beruházások sikeresen meg tudjanak valósulni.

„Én tervezem egyébként, hogy újra megkérdezzük a miniszter urat, remélve, hogy kapunk választ. Ha az jön vissza az új kormánytól, hogy semmilyen nemzetgazdasági kockázatot nem látnak, hogy ez az adókedvezmény megszűnjön, én magam fogom előterjeszteni a közgyűlésnek. De ehhez – miután a kormány kérte, hogy bevezessük –, meg kell kérdeznünk a kormányt, hogy mit szól ennek a megszüntetéséhez” – hangzott el.

A BYD idén már közel 230 millió forint iparűzési adót fizetett Szeged városának, míg az építkezésben résztvevő kínai és magyar építőipari vállalkozások is több százmillió forintot fizettek iparűzési adóként

– mondta Botka László. Vagyis a város 800 millió forintnyi adóbevétellel gazdagodott úgy, hogy a gyár még el sem készült. „Szeretném jelezni, hogy ez a szegedi gazdasági struktúrában azt jelenti, hogy maga a BYD beruházás a legnagyobb adófizető már most Szeged városában iparűzési adó tekintetében, meg egyébként minden adó tekintetében” – tette hozzá.

A szegedi közgyűlés végül a miniszteri válasz érkezéséig nem tűzte napirendre az adókedvezmény eltörlését.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Domanits András készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    „Ehhez meg kell kérdeznünk a kormányt” – Botka László a BYD adókedvezményéről

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