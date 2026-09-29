Kevés agyatlanabb rolleres cselekedet létezik ennél

Nem egyedül a közleekedési szabályok teljes figyelmen kívül hagyása, hanem a józan észtől való teljes elszakadás is tetten érhető az alább látható hajmeresztő történetben – írja a vezess.hu.

Nem nagyon találni racionális magyarázatot arra, hogy miért kockáztatja valaki az életét olyan módon, mint ahogyan azt egy rolleres tette nemrég Lengyelországban.

A férfi az A2-es autópályán szembe hajtott a forgalommal egy elektromos rollerrel. A felelőtlen rolleresen nemhogy védőfelszerelés, de még egy bukósisak sem volt. Valószínűleg a láthatóság sem érdekelte különösebben, mert fekete pólót vett fel a nem mindennapi utazásához.

A videó itt látható.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy sem személyautóval, sem tehergépjárművel nem lehet könnyen észre venni egy rollerest 80–130 km/órás tempónál – írja a lap.

Autópályán a sofőrök figyelme általában a saját forgalmi sávjukra, a nagy sebességgel érkező járművekre és a forgalmi helyzet gyors változásaira irányul. Egy alacsony profilú roller – különösen szemből – gyakorlatilag beleolvad a környezetbe, és csak akkor válik láthatóvá, amikor már túl közel van. Ez a „láthatósági késés” kritikus tényező, mert a sofőrök reakcióideje sokszor nem elegendő ahhoz, hogy ekkora sebességnél biztonságosan elkerüljék az ütközést.

A lengyel autópályakezelő szerint az ilyen esetek sajnos egyre gyakoribbak, és a hatóságoknak sok dolguk akad a felelőtlen rolleresek miatt. Legutóbb néhány nappal ezelőtt állítottak meg egy férfit, aki elektromos rollerrel hajtott fel az S3-as gyorsforgalmi útra.

Azzal próbálta magyarázni a helyzetet, hogy a GPS vitte fel a többsávos útra, ám ez természetesen nem mentesíti a felelősség alól. A szabályszegésért így is tetemes bírságot kapott.

A nyitókép illusztráció.