Asztalcsapkodás, „nem játszótér” – Elszabadultak az indulatok a parlamentben

A keddi parlamenti események alkalmával még napirend előtt személyes érintettséggel kapcsolatos felszólalások idején szabadultak el az indulatok, és kényszerült a szóelvételi gombhoz nyúlni az ülést levezető elnök Hallerné Nagy Anikó.

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában jelentette be a Szent István Vidékfejlesztési Programot, amelynek keretében 10 településenként 1 milliárd forintot közösségfejlesztésre fordítanak, a településeknek össze kell beszélniük és a kormánnyal egyetértésben költhetik majd el a pénzt, 100 települést érintően jövő év augusztusig tart a program próbája.

Szónoklatára a frakciók reagáltak, ezt követően a miniszterelnök újra szólhatott, már időkeret nélkül, éles hangon bírálva az előző kormány működését, tevékenységét.

Mindezek után három ellenzéki képviselő is szót kért személyes érintettség okán.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt fájlalta Magyar Péter szónoklatában, hogy a kormányfő szerint ő nem állt ki a pedagógusok mellett, miközben igenis elment a pedagógustüntetésre és a szakszervezetek meghívásának is eleget tett. Beszámolt még arról is, hogy amikor iskolaigazgatókkal akart egyeztetni, a Fidesz „ráküldte” a helyettes államtitkárt, hogy azt ne tehesse meg önállóan. Arról is beszélt még, hogy igenis tesznek javaslatokat a parlament asztalára, azokat azonban nem veszi tárgysorozatba sem a tiszás többség. Azt is kikérte magának, hogy megszavazott volna egyetlen költségvetést is az előző kormány idején.

Pócs János (Fidesz) kétszeresen is érezte személyes érintettségét, szerinte őt igenis érdeklik a lakossági üzemanyagár-kedvezmények, minden alkalommal mellettük szavazott, a másik ügy a jászsági útépítéseké volt, de az ülést vezető elnök, Hallerné Nagy Anikó nem látta a személyes érintettséget, így elvette tőle a szót, és odaadta Pócs párttársának, Balla Györgynek.

Balla szerint Hallerné rosszul alkalmazza a házszabályt vele szemben, de mivel ennek említését sem tartotta személyes érintettségnek Hallerné Nagy Anikó, tőle is megvonta a szót.

Ezt követően tört ki hangzavar az ellenzéki padsorokban, Balla György pedig a kezével verte az asztalt dühében, és az ülésvezetést kritizálta, ami viszont szintén házszabályellenes Hallerné szerint, azt mondta, alkalmatlan időben alkalmatlan gombokat nyomogat a fideszes képviselő.

A szintén felindult Panyi Mikós (Fidesz) Hallerné ugyanígy figyelmeztette: „ez nem játszótér”.

A parlament ülését alább a Parlament YouTube-csatornán figyelheti.