ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.45
usd:
313.83
bux:
148028.52
2026. szeptember 8. kedd Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés alelnöke az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Asztalcsapkodás, „nem játszótér” – Elszabadultak az indulatok a parlamentben

Infostart
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Hallerné Nagy Anikó ülést levezető elnök többektől is elvette a szót, három ellenzéki képviselőnél sem látott személyes érintettséget, miközben ezért kértek szót. Dúró Dóra, Pócs János, Balla György és Panyi Miklós is köfliktusba került a tiszás házalelnökkel.

A keddi parlamenti események alkalmával még napirend előtt személyes érintettséggel kapcsolatos felszólalások idején szabadultak el az indulatok, és kényszerült a szóelvételi gombhoz nyúlni az ülést levezető elnök Hallerné Nagy Anikó.

Ismert, Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában jelentette be a Szent István Vidékfejlesztési Programot, amelynek keretében 10 településenként 1 milliárd forintot közösségfejlesztésre fordítanak, a településeknek össze kell beszélniük és a kormánnyal egyetértésben költhetik majd el a pénzt, 100 települést érintően jövő év augusztusig tart a program próbája.

Szónoklatára a frakciók reagáltak, ezt követően a miniszterelnök újra szólhatott, már időkeret nélkül, éles hangon bírálva az előző kormány működését, tevékenységét.

Mindezek után három ellenzéki képviselő is szót kért személyes érintettség okán.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) azt fájlalta Magyar Péter szónoklatában, hogy a kormányfő szerint ő nem állt ki a pedagógusok mellett, miközben igenis elment a pedagógustüntetésre és a szakszervezetek meghívásának is eleget tett. Beszámolt még arról is, hogy amikor iskolaigazgatókkal akart egyeztetni, a Fidesz „ráküldte” a helyettes államtitkárt, hogy azt ne tehesse meg önállóan. Arról is beszélt még, hogy igenis tesznek javaslatokat a parlament asztalára, azokat azonban nem veszi tárgysorozatba sem a tiszás többség. Azt is kikérte magának, hogy megszavazott volna egyetlen költségvetést is az előző kormány idején.

Pócs János (Fidesz) kétszeresen is érezte személyes érintettségét, szerinte őt igenis érdeklik a lakossági üzemanyagár-kedvezmények, minden alkalommal mellettük szavazott, a másik ügy a jászsági útépítéseké volt, de az ülést vezető elnök, Hallerné Nagy Anikó nem látta a személyes érintettséget, így elvette tőle a szót, és odaadta Pócs párttársának, Balla Györgynek.

Balla szerint Hallerné rosszul alkalmazza a házszabályt vele szemben, de mivel ennek említését sem tartotta személyes érintettségnek Hallerné Nagy Anikó, tőle is megvonta a szót.

Ezt követően tört ki hangzavar az ellenzéki padsorokban, Balla György pedig a kezével verte az asztalt dühében, és az ülésvezetést kritizálta, ami viszont szintén házszabályellenes Hallerné szerint, azt mondta, alkalmatlan időben alkalmatlan gombokat nyomogat a fideszes képviselő.

A szintén felindult Panyi Mikós (Fidesz) Hallerné ugyanígy figyelmeztette: „ez nem játszótér”.

A parlament ülését alább a Parlament YouTube-csatornán figyelheti.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Asztalcsapkodás, „nem játszótér” – Elszabadultak az indulatok a parlamentben

parlament

dúró dóra

balla györgy

panyi miklós

pócs jános

hallerné nagy anikó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés

Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés

Az Országgyűlés 134 igen, 52 nem szavazattal döntött arról a törvényjavaslatról, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.
 

Magyar Péter: indul a Szent István Vidékfejlesztési Program, hamarosan megszüntetik a megyei közgyűléseket

Tagokat választott a parlament a Független Közmédia Testületbe, elnököt a fórum élére

Magyar Péter viszonválasza a frakcióknak: a megyei közgyűlési helyek kifizetőhelyek, kérdezzék meg, mennyit keresnek ott!

Ellenzék Magyar Péter keddi szónoklatáról: „úgy tűnik, háromhavonta bejelentik”

Asztalcsapkodás, „nem játszótér” – Elszabadultak az indulatok a parlamentben

Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamentből Toroczkai Lászlót ezen a héten

A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról

Kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról a kormány – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben így kommentálta az ügyet: „mi tényleg megvédjük az ország szuverenitását, nem csak szavakban”.
VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Mozgalmasan telik a kedd a hazai politikai életben: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását, és közölte, hogy a kormány a megyei közgyűlések megszüntetésére, valamint a rendszer teljes átalakítására készül. A kormányfő elmondása szerint az így felszabaduló több tízmilliárd forintot pedig vidékfejlesztésre fordítanák. A délelőtt folyamán nyilvánosságra hozták a friss PISA-eredményeket is, amelyet Lannert Judit oktatási miniszter globális oktatási válságként értékelt. A tárcavezető gyökeres változásokat ígért. Mindezek mellett a Tisza-kormány körvonalazódó dízeltámogatási intézkedéséről és a Waberer's ügyéről is új fejlemények láthatnak napvilágot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő: véresre verte ellenfelét a dzsúdós, örökös eltiltást követelnek a fejére + videó

Elképesztő: véresre verte ellenfelét a dzsúdós, örökös eltiltást követelnek a fejére + videó

A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német cselgáncs-csapatbajnokságon.

BBC
Business Sport Travel Science
Canada braces for prolonged trade war as counter-tariffs on US take effect

Canada braces for prolonged trade war as counter-tariffs on US take effect

The tariffs will apply to $20bn worth of American products, jeopardising the stability of the world's largest bilateral trading relationship.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 8. 12:16
Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés
2026. szeptember 8. 12:06
Újraélesztették az Angyalföldön elgázolt fiatal nőt, életveszélyes állapotban van
×
×