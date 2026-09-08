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Heves vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraballa közelében 2023. január 2-án. Az Alaptörvény 11. módosítása értelmében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre változott.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Országgyűlés 134 igen, 52 nem szavazattal döntött arról a törvényjavaslatról, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

A módosítások elsődlegesen jogtechnikai és terminológiai jellegűek, nem irányulnak az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatják meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát, és nem érintik az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét.

A szabályozás célja az, hogy a jogrendszerben alkalmazott elnevezések egységesek, következetesek és a jogalkalmazók, valamint a jogkereső közönség számára egyértelműek legyenek.

A törvényjavaslat tartalmazza a miniszterelnök havi bruttó illetményének csökkentését is. Amennyiben a kormányfőnek nincs képviselői mandátuma, akkor az illetménye a képviselői tiszteletdíj 2,91-szerese, ha pedig van, akkor a képviselői tiszteletdíj 1,91-szerese lesz.

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Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés

Nincs többé vármegye és főispán, döntött az Országgyűlés

Az Országgyűlés 134 igen, 52 nem szavazattal döntött arról a törvényjavaslatról, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.
 

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Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Tisza-kormány: indul a Szent István vidékfejlesztési program, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Mozgalmasan telik a kedd a hazai politikai életben: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Szent István vidékfejlesztési program elindítását, és közölte, hogy a kormány a megyei közgyűlések megszüntetésére, valamint a rendszer teljes átalakítására készül. A kormányfő elmondása szerint az így felszabaduló több tízmilliárd forintot pedig vidékfejlesztésre fordítanák. A délelőtt folyamán nyilvánosságra hozták a friss PISA-eredményeket is, amelyet Lannert Judit oktatási miniszter globális oktatási válságként értékelt. A tárcavezető gyökeres változásokat ígért. Mindezek mellett a Tisza-kormány körvonalazódó dízeltámogatási intézkedéséről és a Waberer's ügyéről is új fejlemények láthatnak napvilágot.

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