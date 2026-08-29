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Nyitókép: Pixabay

A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország – a nap hírei

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A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek a városban, büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt, az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerülhet több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai olajtartalék – a nap legfontosabb hírei.

A történelmi vereségre emlékeztek a mohácsi csata 500. évfordulóján. Az állami és egyházi megemlékezés a miniszterelnök beszédével kezdődött a Széchenyi téren, majd ünnepi szentmisét tartottak és elhelyezték a csontereklyéket a Fogadalmi templomban. Magyar Péter kijelentette, Mohács a magyar történelem egyik legnagyobb töréspontja. A nemzet erejét azonban nem az mutatja, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb veszteség után is képes felállni és megmaradni.

Mohács nemcsak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorságé, az önfeláldozásé és a helytállásé is – mondta a honvédelmi miniszter a mohácsi megemlékezésen. Erdő Péter esztergom-budapesti érsek úgy fogalmazott, a mohácsi csata emléke nemcsak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól.

Elkészült a dunai fenékküszöb első üteme Paksnál, az építmény már összeér a Duna teljes szélességében. Mindez két héttel a határidő előtt - közölte a miniszterelnök a munkálatokról a Facebook-oldalán. Magyar Péter azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetési jogának odaítélése miatt – közölte Vitézy Dávid miniszter. A tárca szerint a korábbi minister, Lázár János a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva 11 év alatt több mint 100 milliárd forinttal drágább ajánlatot fogadott el.

A kormány a következő 3 évben megduplázza a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásait, amely így elérheti a 225 milliárd forintot. Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium illetékes államtitkára egy debreceni rendezvényen beszélt arról is, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot.

Napi ezer, Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán erők korábban egy orosz rakétahordozó repülőgépet és egy olajfinomítót is megtámadtak a Jaroszlavli területen.

37-re nőtt a halálos áldozatok száma az ukrajnai Bucsa körzetében. Kijevtől nem messze robbanássorozatot és hatalmas tűzvészt okozott egy péntek esti orosz dróntámadás - közölte a helyi katonai közigazgatás vezetője. Az első jelentések még 27 halottról szóltak.

Az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerülhet több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai olajtartalék, ami az ország készletének mintegy egyötöde – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szerint a megállapodás hosszú távon csökkentheti az amerikai üzemanyagárakat, és nem kerül pénzbe az adófizetőknek.

A pánikszerű vécépapír-felvásárlástól óvja az amerikai papíripar a lakosságot a kiéleződő kanadai vámvita közepette. Arra figyelmeztetnek, hogy a felvásárlás a háztartási papírtermékek és más, alapvető cikkek drágulásához vezetne. Kanada szeptember 8-tól számos, az Egyesült Államokból importált termékre megtorló vámot vezet be, válaszul az Egyesült Államok büntetővámjaira.

Irán szerint teljes ellenőrzésük alatt tartják a Hormuzi-szorost, és hazugságnak nevezték azt az amerikai állítást, amely szerint a vízi út ismét szabadon használható. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy az Iránnal előzetesen nem egyeztető hajók nem haladhatnak át a szoroson.

Pert indított a Pentagon ellen Kína vezető memóriachipgyártója, a ChangXin Memory Technologies, miután az amerikai hadügyminisztérium a kínai hadsereget támogató vállalatok listájára helyezte. A cég szerint nincs kapcsolata a kínai hadsereggel.

Szövetségi Űrakadémia alakul az Egyesült Államokban. A képzési központ a NASA felügyelete alatt működő szövetségi oktatási intézmény lesz, ahol műszaki képzést, vezetői készségeket és közszolgálati elkötelezettséget fejlesztenek.

Megsemmisítette a szeptember 11-i terrortámadások fő vádlottjának 2007-es vallomását egy hadbíró. Az indoklás szerint nem önként tett vallomást a guantanamói börtönben, ezért az nem használható fel a vádeljárásban, és el kell távolítani a peranyagból. Az érvénytelenítés tovább késleltetheti a 25 évvel ezelőtti terrortámadás ügyében folyó eljárást.

Évente csaknem 12 milliárd font, nagyjából 5 ezer milliárd forint exportkiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit. Egy másik elemzés megállapította, hogy a brit cégek 72,8 százalékának üzletmenetére negatív hatást gyakorolt Nagy-Britannia 6 évvel ezelőtti kilépése az EU-ból.

Nepálban a rossz idő miatt egy időre felfüggesztették a mentést a szerdai, gleccserleszakadás okozta áradás után. A katasztrófának Nepálban és Tibetben már 633 halálos áldozata van, csaknem 3 ezer embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyar állampolgárt. A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki. A természeti csapás több mint 90 ezer embert érinthet.

Izlandon megkezdődött a népszavazás az Európai Unióval 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások folytatásáról. A referendum kimenetele bizonytalan, a legfrissebb felmérés szerint 51,6 százalék ellenzi, 48,4 százalék támogatja a tárgyalások újraindítását.

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Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el: ma is itt vagyunk, magyarul beszélünk, és újra talpra állunk – mondta Magyar Péter miniszterelnök szombaton, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. Két napig tartanak a programok.
 

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Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
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