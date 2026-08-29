Kitörhet a vécépapír-háború

Az amerikai papíripari ágazat arra kéri a lakosságot, hogy ne kezdjen pánikszerű vécépapír-felvásárlásba a Kanadával kiéleződő vámvita miatt, mert az a háztartási papírtermékek és más alapvető cikkek drágulásához vezetne.

„Fontos, hogy a családok és a háztartások megértsék: nincs szükség pánikszerű felvásárlásra” – közölte a dpa hírügynökséggel az American Forest & Paper Association (AF&PA), az amerikai vécépapír- és más papírtermékgyártók szakmai szervezetének szóvivője.

Hozzátette: az amerikai háztartásipapír-ellátási láncokat kiszámítható és hatékony működésre tervezték, a kereslet hirtelen megugrása pedig szükségtelen terhet róhat a normál háztartási igények megbízható kielégítésére kialakított rendszerre.

Kanada szeptember 8-tól számos, az Egyesült Államokból importált termékre megtorló vámot vezet be, válaszul az Egyesült Államok büntetővámjaira. Az ottawai kormány tájékoztatása szerint a konyhai eszközök, csomagolóanyagok, kozmetikumok és samponok mellett az intézkedés a toalettpapír-gyártásban felhasznált papírtermékek 25-50 százalékát is érinti.

Az AF&PA szerint a megtorló vámok bizonytalanságot és többletköltségeket okozhatnak a határ mindkét oldalán működő gyártóknak, munkavállalóknak, vásárlóknak és helyi közösségeknek. A szervezet szerint az Egyesült Államok és Kanada közötti vámvita további eszkalációja megzavarhatja azokat a határokon átnyúló ellátási láncokat is, amelyek lehetővé teszik az üzemek és gyártók számára a beruházásokat, a versenyképesség megőrzését és a mindennapi élethez szükséges termékek előállítását.

Az Egyesült Államokban egy tekercs vécépapír jelenleg körülbelül egy dollárba kerül. A Statista statisztikai platform 2018-as számításai szerint az egy főre jutó éves fogyasztás 141 tekercs volt, ami az akkor vizsgált országok közül a legmagasabb értéknek számított.