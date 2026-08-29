Az EU-ról tartanak népszavazást szombaton

Izlandon magyar idő szerint 11 órakor megkezdődött szombaton a népszavazás az Európai Unióval 2013-ban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások folytatásáról.

A magyar idő szerint éjfélkor záruló szavazáson mintegy 273 ezer ember jogosult részt venni. A referendum kimenetele bizonytalan:

a legfrissebb Gallup-felmérés szerint a tárgyalások folytatását ellenzők 51,6, a támogatók 48,4 százalékon állnak; a különbség a statisztikai hibahatáron belül van.

Az igenek győzelme esetén Reykjavík és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló tárgyalásokat, az esetlegesen létrejövő megállapodásról pedig újabb népszavazást tartanának.

Izland parlamentje májusban szavazta meg, hogy augusztus 29-én népszavazást tartsanak a csatlakozási tárgyalások újraindításáról az Európai Unióval. Izland kormánya idén márciusban egyhangúlag döntött a referendum megtartása mellett.

Izland 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az unióhoz, de 2013-ban leállította a tárgyalásokat. A magasabb megélhetési költségek és az ukrajnai háború miatt azonban a közvélemény-kutatások szerint a szigetországban újra megélénkült az érdeklődés az uniós tagság iránt.

Ha a népszavazáson a tárgyalások újrafelvételéről születne döntés, úgy az uniós tagság végső feltételeinek elfogadásához egy további referendumra volna szükség.

Olafur Thordur Hardarson, az Izlandi Egyetem politológia professzora szerint számos szavazópolgár bizonytalan az uniós csatlakozás támogatását illetően és ez a kétlépcsős folyamat mintegy megnyugtatásul hat. „Azok közül, akik még nem döntötték el véglegesen, hogy csatlakozni akarnak-e vagy sem, természetesen sokan támogatják az (első) népszavazást, mert pontosan szeretnék látni, milyen feltételek szerepelnének egy esetleges megállapodásban" – mondta.

A mintegy 400 ezer lakosú ország csatlakozása az EU hatókörét messze az Atlanti-óceán északi részéig terjesztené ki, egy olyan időszakban, amikor Donald Trump amerikai elnök Grönland feletti ellenőrzésre törekszik.

„Bár Izland természetesen egy nagyon kicsi ország, az EU térképére való felvétele egyfajta szimbolikus előnyt jelentene" – mondta Hardarson.

Izland 63 fős nemzeti parlamentjében, az Althingiban 34 képviselő szavazott a népszavazás megtartása mellett, míg 8-an elutasították azt 14 képviselő tartózkodása mellett. 7 képviselő nem volt jelen a voksoláson.