Támogatta a művelődési bizottság a médiatanács élére jelölt Polyák Gábort is

A korábbi 11 jelölt közül, aki felvázolta szakmai elképzeléseit a múlt heti nyilvános bizottsági meghallgatáson, hétfőn azokról szavazott a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. Személyi javaslataikat a művelődési bizottság elé terjesztették, amely még hétfőn meghallgatta Polyák Gábor elnökjelöltet.

A szakmai tagok által támogatott jelölteket pontozással értékelte a bizottság: Polyák Gábor 130 pontot, Tóth Csaba 127 pontot, Kajzinger Ervin 99 pontot, Schönleber Zoltán pedig 98 pontot kapott pályázatára.

Az Országgyűlés művelődési bizottsága 7 igen szavazattal, három nem és egy tartózkodás mellett támogatta Polyák Gábor jelöltségét.

A testület a Tisza Párt által tagnak jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet, Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, a KDNP-jelölt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembert, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt egyhangú szavazással támogatta, a Fidesz által jelölt Szabó László kommunikációs szakember, producer jelölésére kilencen igennel, ketten nemmel szavaztak.

A döntés előtti meghallgatáson Polyák Gábor arról beszélt, hogy jövőképe a médiabéke. Az ország a rendszerváltás után megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat – közölte.