Önkiszolgáló benzinkúton tankol? Erre vigyázzon!

Új trükkre figyelmeztetik az autósokat egyes önkiszolgáló benzinkutaknál. Mint a Blikk.hu írja, a csalók az áldozatok bankkártyáját akár több tízezer forinttal is megterhelhetik; a módszer több európai országban is megjelent, ezért tankolás után érdemes egy fontos dolgot mindig ellenőrizni.

Ami a részleteket illeti, a beszámolók szerint az önkiszolgáló benzinkúton a csalók azt állítják, hogy nem működik a bankkártyájuk, ezért készpénzzel fizetnének, és arra kérik a másik autóst, hogy segítsen nekik a tankolásban, azaz fizesse ki bankkártyával az összeget, amit a csaló készpénzben átad neki.

A trükk azonban csak azután kezdődik, hogy a segítőkész sofőr kifizeti a másik ember üzemanyagát, úgy manipulálhatják a töltőpisztolyt, hogy a benzinkút rendszere ne érzékelje megfelelően annak visszahelyezését. Ehhez a töltőfej burkolatába egy alufóliából készült golyót is elhelyezhetnek.

Ennek következtében a tankolás és a hozzá tartozó bankkártyás tranzakció sem feltétlenül zárul le. A csaló később ismét üzemanyagot tölthet, miközben a számlát továbbra is a segítő autós bankkártyája terhelheti. A kár összege addig növekedhet, amíg a tranzakcióra engedélyezett felső határt el nem éri, ami egyes esetekben 150 euró, vagyis nagyjából 55 ezer forint is lehet.

Ilyet Franciaországban, Belgiumban és Spanyolországban is tapasztaltak már.

Akkor kell gyanút fogni, amikor valaki ilyen segítséget kér. Aki pedig már kárt szenvedett, hívja fel a bankját (is)!